Lennewitz : Kleinster Markt der Prignitz

von svz.de

04. Dezember 2018, 09:52 Uhr

Der vermeintlich kleinste Weihnachtsmarkt der Prignitz findet am kommenden Sonnabend, 8. Dezember, in Lennewitz statt. In der Kirche des 32-Einwohner-Dorfes gibt es um 16 Uhr ein Buntes Weihnachtskonzert. Zu Gast wird Leona Heine sein. Sie ist 24 Jahre alt und wird ihre liebsten Weihnachtslieder aus der Kindheit ebenso wie Besinnliches aus ihrem neuen Album „Unvergessen“ mit eigenen Texten über die „bleibenden Momente des Lebens“ vorsingen. Im Anschluss an das Konzert findet unter der Friedenseiche wieder der schon traditionelle Adventsmarkt statt mit Kaffee und Plätzchen, Bratwurst und Glühwein.