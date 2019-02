Wittenberge : Klärgarten ist in seiner Existenz gefährdet

von Barbara Haak

Auch in diesem Jahr zeichnet sich keine Bewirtschaftungslösung für den Klärgarten unterhalb des Elbdeiches ab. Das sagt auf Nachfrage Waltraud Neumann, stellvertretende Bürgermeisterin und Hauptamtsleiterin in der Elbestadt. Auf dem 3,4 Hektar großen Gelände befand sich ursprünglich die Kläranlage der Stadt. Mit Errichtung der modernen Einrichtung bei Cumlosen, wurde das Areal seit den 1990er Jahren nach und nach in einen beliebten Garten mit Ausflugscharakter umgestaltet. Dafür waren Mitarbeiter über geförderte Arbeitsmaßnahmen im Einsatz. Über viele Jahre war die Kommune Träger der Maßnahmen. Ab 2013 übernahm das Soziale Aktionsbündnis Prignitz die Trägerschaft für den großen Garten. Dieser blieb bereits im vergangenen Jahr geschlossen, weil für die Gestaltung keine geförderten Arbeitsmaßnahmen mehr bewilligt wurden. Nicht anders sieht es in diesem Jahr aus. Damit dürfte das Weiterbestehen der Anlage als solche gefährdet, wenn nicht sogar unmöglich sein.

Hinzu kommt, dass sich in Bezug auf das Areal selbst eine Veränderung abzeichnet. Die Wohnungsbaugesellschaft hat das neben dem Garten befindliche Mehrfamilienhaus an privat verkauft. Der neue Eigentümer möchte einen Teil des angrenzenden Geländes von der Stadt dazu erwerben. Bisher gehörte das mit zum Klärgarten, bestätigt Waltraud Neumann.