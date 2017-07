Ehrenamtler hören auf : Keine Ferienfreizeit in Karstädt?

vergrößern 1 von 1 Foto: Carlo Ihde 1 von 1

Als Cornelia Koch Blumen und liebevoll gestaltete Erinnerungshefte an ihre vier jungen Ehrenamtler verteilt, kullern auch mal die Tränen. Über 17 Jahre lang war sie der Kopf hinter zahlreichen Ferienfreizeiten, Theatergruppen und Bastel- und Verschönerungsaktionen besonders in Karstädt und den umliegenden Orten. Die Sozialarbeiterin arbeitet hauptberuflich bei der Jugendhilfe Nordwestbrandenburg, hat selber neben dem Job sich ehrenamtlich für die Kinder und Jugendlichen engagiert und immer wieder Leute motiviert, es ihr gleich zu tun. Nun wird sie aus privaten Gründen den Rückzug antreten. „Ich mache das schon so lange, man sagt immer, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist“, so die Putlitzerin beim Gespräch im Berger Eiscafé von Evelyn Rose. Mittlerweile sei sie vierfache Oma, auch die Enkelkinder brauchen mehr Zeit.

Viele Jugendliche hat Cornelia Koch in den Jahren sozusagen angestiftet, sich ebenfalls einzubringen. Annalisa ist über die Schwarzlicht-Theatergruppe zur Jugendhilfe gekommen. So wie auch Annalena, Isabell und Jonas hatte sie über die Jugendhilfe Nordwest-Brandenburg ein Zeitkontingent von 20 Stunden im Monat vereinbart, half in den vergangenen Jahren bei vielen Veranstaltungen aus. Am meisten kommen sie und Cornelia Koch ins Schwärmen, wenn sie von einem Venezianischen Maskenball vor einigen Jahren in Perleberg sprechen, mit Reifröcken und spektakuläre Mode. Oder von den Sitzhockern vor der Grundschule, die Baumstammskulptur vor der Gemeindeverwaltung: All das machte aber auch viel Arbeit. Zwischen Ausbildung, Schulabschluss, Fahrschule blieb oftmals wenig Zeit für eigene Aktivitäten.

Die Jugendarbeit läuft zwar regulär weiter. Aber wenn es die Ehrenamtler nun nicht mehr gibt? „Dann wird den Kindern in Karstädt bestimmt bald langweilig werden“ ist sich Isabell sicher. Gerade wenn der Geldbeutel etwas schmaler sei, nicht ausreiche für die ganz großen Ferien, seien die Angebote für Eltern aus der Region immer eine sichere Bank gewesen.

Die Freizeiten für diesen Sommer führen die jungen Ehrenamtler noch durch. Vor der Karstädter Grundschule werden große Holzstifte geschnitzt und aufgestellt, ein Naturerlebnisprojekt bei Dallmin steht an. Was danach kommt, weiß keiner so richtig. Fest stehe aber, so Cornelia Koch, wer einmal angefangen habe, sich einzubringen, der könne meist schwer davon lassen.