Wittenberge : Kein Gasleck gefunden

von hata

27. Dezember 2018, 08:26 Uhr

Am Mittwochvormittag wurde die Feuerwehr Wittenberge in die Meyenburger Straße gerufen. Bewohner eines Mehrfamilienhauses bemerkten Gasgeruch und klagten über Übelkeit, teilt Pressesprecher Norman Rauth mit. Der Aufgang wurde geräumt und zwölf Bewohner vom Rettungsdienst betreut. Trupps unter Atemschutz gingen in das Gebäude und nahmen Messungen vor. Diese blieben ergebnislos, so Rauth. Die Stadtwerke prüften ebenfalls das Gebäude und die Gasleitungen auf der Straße. Auch diese ergaben keinen relevanten Wert. Die Einsatzstelle konnte freigegeben werden und die Bewohner kehrten in ihre Wohnungen zurück.