Perleberg : Kartenvorverkauf für „Harmonic Brass“ beginnt am 1. April

von René Hill

25. März 2019, 10:23 Uhr

Mit ihrem neuen Programm „Playlist“ gastieren die Harmonic Brass aus München am 4. Mai um 19 Uhr in der Sankt-Jacobi-Kirche.

Die fünf Harmonic Brass’ler haben in ihrem jüngsten Programm ihre persönlichen Lieblingsstücke zusammengestellt. Jedes Werk erzählt eine Geschichte. Ein klingendes Panoptikum der Harmonic-Brass-Vergangenheit. Mit diesen Stücken fuhr man zum ersten Mal in weit entfernte Länder, traf interessante Menschen oder hörte endlich das langersehnte „Ja!“.

Der Kartenvorverkauf beginnt am 1. April im Gemeindebüro von St. Jacobi und in der Buchhandlung „Kapitel 15“ am Schuhmarkt.