Perleberg : Karlstraße: Jetzt gilt rechts vor links

Stadt Perleberg passt Vorfahrtsregeln an

von René Hill

16. November 2018, 05:00 Uhr

„Bei der Signalschau 2016 wurden wir vom Landkreis aufgefordert, hier in der 30er Zone das gültige System rechts vor links durchzusetzen“, begründet Robert Kazmierczak, Sachbearbeiter Verkehrswesen bei der Stadt Perleberg, die am Donnerstag erfolgte Änderung der Vorfahrtsregeln an der Karlstraße/ Ecke Ritterstraße.

Andreas Wille vom Stadtbetriebshof stellt zunächst in der Karlstraße das Hinweisschild „Vorfahrt geändert“ auf. Dann tauscht er die entsprechenden Vorfahrtszeichen aus. „Damit gilt nun an allen drei Kreuzungsbereichen rechts vor links“, sagt Kazmierczak. „Angefangen haben wir kurz nach der Signalschau mit der Kreuzung am Arbeitsamt, im vergangenen Jahr folgte die Kreuzung Dobberziner Straße und jetzt die Ritterstraße.“ Die Kraftfahrer sind angehalten, hier vorsichtig zu fahren, müsse sich doch der eine oder andere Verkehrsteilnehmer erst an die neue Regelung gewöhnen. Spätestens in einem halben Jahr sollen die Vorfahrtsschilder wieder entfernt werden, „denn in einer 30er Zone gelte immer rechts vor links“, sagt Robert Kazmierczak abschließend.