Grube : Karibisches Flair auf dem Schloss Grube

von svz.de

30. Juli 2019, 09:05 Uhr

Für alle Prignitzer, die die Sommermonaten in der Region verbracht haben, oder bereits wieder zurück sind, holt Schloss Grube etwas karibisches Flair in die im vergangenen Jahr fertiggestellte Veranstaltungsscheune. Pünktlich zum Feierabend ertönen am Donnerstag, 8. August, ab 18 Uhr karibische und südländische Klänge und laden Besucher zum entspannten Einläuten des Feierabends ein.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenfrei, eine Reservierung ist nicht erforderlich. Für das leibliche Wohl sorgt ein kleines Getränkeangebot und bei beständigem Wetter wird gegrillt.