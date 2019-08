von Martina Kasprzak

04. August 2019, 05:00 Uhr

Raimond Zabel, der als Einzelkandidat zur Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Karstädt am 1. September antritt, stellt sein Wahlprogramm am Mittwoch, 7. August, den Bürgern vor. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr in der Postliner Gaststätte Koch.