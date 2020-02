Junge Blasmusik mit rotem Detail

Eine der zwei Kapellen beim 15. Blasmusikfest im Kulturhaus war die Nachwuchsband „Blecheinander“ / Ein Besuch hinter der Bühne

von Katharina Golze

22. Februar 2020, 12:00 Uhr

Sie spielen von Rosamunde über Helene Fischer bis „Highway to Hell“. Nicht nur klassische Blasmusik, sondern auch Rock, Schlager und „Cordula Grün“. Mit diesem Mix begeistern sie alle Generationen, wie sich am Sonnabend beim 15. Blasmusikfest im Kultur- und Festspielhaus zeigt. Blecheinander, das sind zwölf junge Musiker aus der Prignitz, die meisten Anfang, Mitte 20, die gemeinsam Blasmusik machen. „Blecheinander sind vor zwei Jahren so eingeschlagen, dass wir sie zum Jubiläum dabei haben wollten“, erklärt Dorit Wudke, künstlerische Leiterin des Festspielhauses.

Hinter den Kulissen ist die Stimmung noch gelöst: Während das Blasorchester Wittstock/Dosse spielt, zocken die jungen Musiker noch Schach, plaudern, ziehen sich um. Sie sind große Auftritte gewohnt.

Dorffeste, Sommerfeste, Oktoberfeste, Jubiläen. An die 40 Auftritte spielen sie im Jahr, in der Erntedanksaison auch mal drei an einem Wochenende. „Diese Gruppe spielt am allermeisten“, sagt Ricardo Danelzig, Vorsitzender des Groß Warnower Vereins „SwingSide – Die Bigband“, zu dem Blecheinander gehört.

Vor fünf Jahren war aus dem einstigen Drei-Städte-Orchester Blecheinander geworden. Ein kleiner Imagewechsel: Mit dem neuen Namen wollen sie noch mehr junge Menschen erreichen, spielen auch „Partymukke“, wie Schlagzeuger Tobias Eckwert sagt. Und ziehen sich lockerer an – ganz in Schwarz, mit einem kleinen roten Detail wie einer Fliege. Der Name ist zudem ein Wortspiel aus ihren Instrumenten sowie dem Durcheinander und Miteinander der Band. Eine Tuba, drei Flügelhörner, eine Trompete, drei Tenorhörner, zwei Schlagzeuger, zwei Sänger. „Wir sind ein bunter Haufen und machen miteinander Musik“, so Tobias Eckwert.

Viele der Mitglieder kennen sich seit Jahren. Die, die fürs Studium nach Rostock zogen, kommen trotzdem jedes Wochenende zu den Proben und Auftritten. „Unser Herz hängt an der Region und der Musik“, sagt Studentin Annabell Glomke. Tina Göhlich ergänzt, sie kämen auch wegen ihrer Freunde. Das sei die Band. Beide spielen Tenorhorn. Mit „My Way“ von Frank Sinatra spielt Tina am Sonnabend sogar ein Solo. Aufregung ist in der Umkleide nicht zu spüren.

„Bei so einem Konzert überlegen wir uns etwas Besonderes“, sagt Tobias Eckwert. Er spielt Congas, Schlagzeuger Jan Hendryck Wandschneider auf dem Xylofon. „Wir haben den Anspruch, uns zu verbessern und weiterzuentwickeln“, betont Tobias Eckwert. Deshalb proben sie wöchentlich. Auf der Bühne gilt – anders als das Klischee – null Prozent Alkohol. „Wir wollen gute Musik machen, was danach ist, ist was anderes.“

Und das, was sie machen, ist gut und überrascht oft. „Die Leute tanzen oft am Anfang nicht“, sagt Eckwert, so verdutzt sind sie von der jungen Gruppe und ihrer Musik. Diese gehe gern bei ihren Auftritten aufs Publikum zu, auf der Bühne gäbe es viel Bewegung, so Eckwert. Am Sonnabend starten die Musiker ihre Konzert aus den Zuschauerreihen.

276 Plätze. Bis auf den letzten Stuhl war der Saal ausgebucht. Blasmusik ist hier angesagt. „Wir nehmen uns vor, mindestens einmal im Halbjahr Blasmusik zu machen“, sagt Wudke. Vielleicht bald wieder mit Blecheinander.