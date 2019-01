Glöwen : Jeder kann Schule anwählen

Keine Zuzahlungen für Glöwener Schüler. Gemeinde schafft individuelle Regeln

von René Hill

10. Januar 2019, 07:08 Uhr

Auch in den kommenden beiden Schuljahren wird es 7. Klassen an der Oberschule Glöwen geben. Möglich macht dies der Landtagsbeschluss „Schulstandorte sichern – Schließungen aussetzen“. Das bestätigte auf „Prignitzer“-Anfrage der Pressesprecher des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport. Ralph Kotsch. „Daraufhin wurde die Verwaltungsvorschriften über die Unterrichtsorganisation geändert“, so Kotsch. Diese liegt dem „Prignitzer“ vor. Darin heißt es u. a.: „In Umsetzung des Beschlusses des Landtages sind an weiterführenden allgemeinbildenden Schulen in den Schuljahren 2018/19, 2019/20 und 2020/21 auch dann Klassen zu bilden, wenn der untere Wert der Bandbreite unterschritten wird und die Ausnahmeregelungen nicht erfüllt sind.“ Für die Schule und die Gemeinde Plattenburg als Schulträger bedeutet dies, dass jetzt offensiv bei den Schülern der Grundschulen für den Besuch in Glöwen ab Klasse sieben geworben werden kann. „Dazu bereiten wir jetzt auch unseren Tag der offenen Tür vor“, so der amtierende Schulleiter Werner Krüger. „Dieser findet am 23. Januar von 14.30 Uhr bis 18 Uhr statt.“ Eltern und Schüler der 6. Klassen der Grundschulen sind herzlich willkommen. „Sie können sich in der Schule umsehen, sich über die verschiedenen Fächer sowie die angebotenen Arbeitsgemeinschaften informieren.“ Lehrer und der Schulleiter stünden für Gespräche zur Verfügung. „Wer unsere Schule besucht, der kann sich auch davon überzeugen, dass wir alle Anforderungen und Bedingungen einer Oberschule 100-prozentig erfüllen“, so der Krüger. „Fachlich und personell sind wir sehr gut aufgestellt.“

Auch wenn der Landkreis die Schülerbeförderungssatzung nicht ändert, „weil sie keinen Einfluss auf das Anwahlverfahren hat“, wie im letzten Schulausschuss des Landkreises Prignitz festgestellt wurde, müssten von den Eltern keine Fahrkosten übernommen werden. Hier werde es individuelle Lösungen geben, betonen sowohl Bürgermeisterin Anja Kramer als auch der amtierende Schulleiter Werner Krüger. In der kreislichen Schülerbeförderungssatzung ist festgelegt, dass die „nächsterreichbare Schule“ besucht werden müsse. Bei dem offenen Gespräch im kreislichen Schulausschuss zwischen Vertretern der Gemeinde, der Schulleitung und der Kreisverwaltung konnte festgestellt werden, dass ein sehr geringer Teil von möglichen Zuzahlungen betroffen sei. Dies bestätigt auch Danuta Schönhardt, Geschäftsbereichsleiterin für Bildung, Jugend, Soziales und Gesundheit beim Landkreis.