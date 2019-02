Studienauswertung in Wittenberge und Perleberg : Innenstadt liegt auf Mittelplatz

Wittenberge und Perleberg werten deutschlandweite Studie aus. Nahverkehr, Sortiment und Veranstaltungen sind Themen.

von Hanno Taufenbauch

19. Februar 2019, 12:00 Uhr

Keinesfalls schlecht, aber auch nicht wirklich gut, sondern Mittelmaß – das ist zusammengefasst das Ergebnis einer Befragung zur Situation in den Innenstädten Wittenberge und Perleberg. Beide haben 2018 an der deutschlandweiten IHK-Studie „Vitale Innenstädte“ teilgenommen. Am Montag gab es die Ergebnisse.

Wittenberge schneidet mit der Durchschnittsnote 2,8 ab, Perleberg liegt mit 2,9 fast gleichauf. Da die Bewertung analog zu den Schulnoten 1 bis 6 erfolgt, steht für beide Städte ein „Befriedigend“ im Zeugnis. „Das ist gut, aber nicht das Optimum“, sagt Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann.

Im Detail überraschen die Aussagen allenfalls punktuell. Mit Sauberkeit und Sicherheit punkten beide Städte. Grünflächen werden gelobt und Gründe für einen Besuch der Innenstadt sind Einkaufen, Gastronomie, Veranstaltungen.

Bei anderen Aspekten unterscheiden sich die Städte. Während Wittenberge bei der Erreichbarkeit mit dem Öffentlichen Personennahverkehr gut dasteht, bekommt Perleberg eine glatte 4. Bürgermeisterin Annett Jura sieht mehrere Gründe. „Ortsteile sind nur noch über den Schülerverkehr angebunden“, sagt sie. Während Auswärtige bis Wittenberge problemlos mit dem Zug kommen, sind Umstieg und weitere 15 Minuten mit dem Zug bis Perleberg nötig. Am Bahnhof gebe es auch zu selten einen direkten Busanschluss, so dass selbst ein Fußweg bis zum Krankenhaus die schnellere Variante ist. „Darüber müssen wir mit dem Landkreis sprechen, der ist für den Nahverkehr zuständig ist.“

Dafür könne man sich in Perlebergs Innenstadt gut orientieren, während der Ortsunkundige in Wittenberge schon mal ins Grübeln kommt, wo denn das Zentrum sei. Das bekannte Problem, meint Hermann. Die Bahnstraße werde nicht als das Zentrum wahrgenommen. Umso wichtiger sei es, den beschrittenen Weg fortzusetzen und am Kulturhaus die „Neue Mitte“ zu entwickeln. Mittelfristig sind einschneidende Umgestaltungsmaßnahmen geplant.

Der Onlinehandel habe das Einkaufsverhalten der Befragten nicht verändert, was Jura und Hermann anzweifeln. Vielleicht liege es daran, dass nur Passanten befragt wurden, die in den Innenstädten unterwegs waren, mutmaßen sie.

Auch Aussagen zum Sortiment und zu den Wünschen bewerten sie zurückhaltend. Wenn für Perleberg Fastfood gewünscht werde, sei die Ansiedlung einer großen Kette illusorisch. Warum in Wittenberge bei drei vorhandenen Optikern weitere wünschenswert sein sollen, erschließe sich nicht, meint Hermann. Eher, dass der einzig verbliebene Buchladen als zu wenig angesehen wird. Der Wunsch nach mehr Lebensmittelangeboten werde sich im Zuge des neuen Marktes am Ende der Bahnstraße gewiss erfüllen. Der Wunsch nach verlängerten Öffnungszeiten sei für Ladenbesitzer gewiss schwierig umzusetzen.

Impulse und Ergebnisse soll künftig der Leerstandsmanager geben. Am 1. April wird er seine Arbeit aufnehmen, beide Städte betreuen. Er soll nicht nur für Händler Ansprechpartner sein, sondern soll auch Kontakt zu Immobilienbesitzern aufnehmen, die Ladenflächen vermieten.

Sowohl mit dem Wittenberger Interessenring als auch mit der Perleberger City Initiative werde man über die Ergebnisse sprechen. Die Anregung, mehr Veranstaltungen anzubieten, wolle die City Initiative gerne aufgreifen. Ähnlich wie der Wittenberger Interessenring könne sie Stück für Stück das Angebot erweitern, schlägt Jura vor. City Initiative, Händler und Gastwirte der Innenstadt würden bestehende Veranstaltungen pflegen und ausbauen, meint die Vorsitzende und Einzelhändlerin Jenny Porep . „Alles im Rahmen unserer Möglichkeiten“, fügt sie ergänzend hinzu. Sie begrüßt die Umfrage.

„Für weitere Aktivitäten benötigen wir die Unterstützung der Stadt und der Bürger, denn alles können wir nicht alleine stemmen.“ Auch Porep sieht ein großes Manko in der Verkehrsanbindung der Ortsteile an die Kreisstadt. „Und wenn am 1. April der Leerstandsmanager kommt, dann sollte er mit uns Händlern Kontakt aufnehmen, so dass wir vielleicht eine Möglichkeit finden, leerstehende Schaufenster zu gestalten.“