von svz.de

03. Juli 2019, 11:19 Uhr

Am 29. Juli sollen die Bauarbeiten an der Straße zwischen Viesecke und Hoppenrade beginnen, so Plattenburgs Bauamtsleiter Martin Nagel. Aus diesem Grund lädt die Gemeinde am kommenden Dienstag, 9. Juli, um 18.30 Uhr zu einer Informations-Veranstaltung in die CJD-Schule nach Hoppenrade ein.