30 Jahre Mauerfall : In zwei Welten behauptet

Hans Dieter Spielmann bugsiert das Kinderheim Sigrön durch die Unruhen der Wendezeit und gestaltet heute als Bürgermeister Bad Wilsnack mit

15. November 2019, 16:38 Uhr

Als vor 30 Jahren eine Wende nicht nur die DDR, Deutschland, Europa und die Welt veränderte, waren die Menschen unterschiedlich betroffen. Aktivisten oder Passivisten, Macher oder Beobachter – in vielen Schattierungen dazwischen und darüber hinaus. Jeder hat seine persönliche Erfahrung sammeln müssen, seine Sicht auf die Entwicklung, auf das Davor und Danach, gewonnen – oftmals anders als die Geschichte, die heutzutage als historische Wahrheit propagiert wird.

In unserer Serie „Biografien im Umbruch“ stellen wir Menschen vor, die ihre Sicht auf die Zeit des Umbruchs erzählen. Wie sie den Wandel erlebten, wie er ihr Leben beeinflusst hat und wie die Menschen beim Blick zurück manche pauschale Wertungen über ihr Leben infrage stellen. Heute treffen wir Hans Dieter Spielmann – als Heimleiter und Bürgermeister in zwei Welten behauptet.

In Bad Wilsnack, von wo er jetzt nicht mehr weg will, ist Hans-Dieter Spielmann „zwangsweise“ gelandet. „Es gab in der DDR die Regelung, dass ein Studienabsolvent nach seinem Abschluss für drei Jahre dort eingesetzt wird, wo er gebraucht wird“, erklärt Spielmann. „Das wusste man, wenn man mit einem Studium begonnen hatte.“ Der junge Mann aus Lützow hatte das Institut für Lehrerbildung in Schwerin abgeschlossen und konnte einigermaßen sicher sein, dass er irgendwo im Bezirk Schwerin als Unterstufenlehrer eingesetzt wird. „So jedenfalls wurde eine gleichmäßige Ausstattung der Regionen mit ausgebildeten Lehrern gewährleistet“, sagt Spielmann mit Blick auf die heutigen Probleme des Mangels an Lehrern und Ärzten vor allem auf dem Lande. Zunächst wurde Dieter Spielmann Freundschaftspionierleiter mit Unterrichtsstunden in Bad Wilsnack.

Der Junglehrer steckte sich an von der Begeisterung von den X. Weltfestspielen der Jugend und Studenten 1973 in Berlin und wurde Kandidat der SED. „Die positiven Zielstellungen zählten für mich, und ich hatte bis dahin auch keine negativen Erfahrungen gemacht.“ Die Konsequenzen allerdings ließen nicht lange auf sich warten: Die Partei wollte mitreden auf seinem künftigen beruflichen Weg, schickte ihn zur Parteischule und steckte ihn dann – derart qualifiziert – in die Kreisleitung Perleberg als Sachbearbeiter Schulen.

Das hatte sich Spielmann anders vorgestellt und behielt sich die künftige Entscheidungsfreiheit über seine Zukunft vor – und löste sie ein, als die Nachfolge für den Leiter des Spezialkinderheimes in Sigrön gesucht wurde.

„Das ,Spezial‘ bezeichnet nichts Verwerfliches oder die Schwere der Fälle, sondern so wurden die Kinderheime bezeichnet, in denen es eine eigene Schule gab. 28 solcher Heime gab es in der DDR. In Sigrön hatten wir, als ich 1983 das Heim übernommen habe, 95 ,schwererziehbare‘ Jungs in den 5. und 6. Klassen, nicht eine Unterbringung aus politischen Gründen.“

Enteignete Schlösser, Gutshäuser, Landsitze sind in der jungen DDR vor allem sozialen Aufgaben gewidmet worden: Krankenhäuser, Altenheime, Schulen, Kinderheime zogen in die weit verbreiteten pompösen lokalen Residenzen des Landadels ein. So war auch 1946 das Jagdschloss Sigrön in eine Kindereinrichtung verwandelt worden. Aber allein schon die Aufteilung der Räumlichkeiten schränkte die Arbeit ein.

„Wir hatten zwei Etagen im Schloss, wo die Kinder zu viert bis zu zwölft gewohnt haben. In der Schule gab es fünf Klassen.“ Spielmann verschweigt nicht, dass Schlafsäle mit zwölf Betten und Sanitäranlagen im Keller ein nicht mehr zeitgemäßer Standard waren. „Duschen und Toilettenbecken in einer Reihe – das ging nicht mehr. Sie wurden nach und nach umgebaut“

Knappes Material und Handwerkerleistungen spiegelten sich auch in Sigrön wider. Dennoch oder gerade deswegen waren die neun Lehrer und zehn Erzieher „immer für die Kinder da“, erklärt Spielmann. Und als „pädagogisch wohl nicht schädlich“ spricht er von kleineren Arbeiten am Haus, in der Einrichtung oder im Garten.

„Dass man im Nachhinein von „Zwangsarbeit“ in Kindereinrichtungen sprach, hatte nur das eine Ziel, die Einrichtungen in der DDR zu diskreditieren. „Das begann schon mit der Wende”, erzählt Spielmann, wie erschrocken er war, als Vertreter der Bürgerbewegung mit Polizei und Amtsarzt anrückten und im Auftrag des Runden Tisches aus Berlin alle Heiminsassen amtlich untersuchen wollten, um bei den Kindern irgendwelche Verletzungen durch körperliche Misshandlungen zu finden. „Sie haben natürlich nichts gefunden, weil es sowas bei uns nicht gab.“

Die allgegenwärtigen Verdächtigungen und Unterstellungen machten vor Sigrön nicht halt, zumal der Begriff Spezialkinderheim im bundesdeutschen Sprachgebrauch als „Spezialbehandlung“ spezieller (politischer) Fälle verstanden wurde. Unterstellungen hielten sich aber in Grenzen, weil das ganze Dorf mit den Kindern gelebt hat, so dass es keine Geheimnisse aufzudecken gab.

Spielmann hatte vor und während der Wende vor allem damit zu tun, das Alltagsleben aufrechtzuerhalten. Die Heimleitung nahm Änderungen vor: Die Namen für das Heim „Artur Becker“ und die Gruppen, die nach kommunistischen Vorbildern benannt waren, wurden aufgehoben, jede Gruppe wählte einen Sprecher, und ein paar neue Regeln wurden eingeführt, geändert oder gestrichen. Und das alles ohne zu wissen, ob es im nächsten Monat noch Geld gibt für die Kinder und für die Erzieher.

„Keiner wollte mehr für uns zuständig sein, die Verantwortung wurde zwischen Schwerin und Potsdam hin- und hergeschoben. Wir waren auf uns allein gestellt.“ In der totalen Orientierung auf die West-Strukturen war vorgezeichnet, dass der Staat die Kinderheime an freie Trägervereine übergibt, die es im Osten noch nicht gab.

Das Kinderheim und sein Leiter hatten einen positiven Ruf, Spielmanns Arbeit war anerkannt bis auf diejenigen, die in jedem Engagement ,kommunistische Verbrechen‘ sahen. Er hatte Kontakte und wandte sich an den damaligen Wilsnacker Pfarrer Woronowicz. „Ich hatte nie Probleme mit der Kirche, war ja im Elternhaus kirchlich erzogen worden, bin konfirmiert worden und hatte keine Jungendweihe – ich sah darin nie einen Widerspruch“, erzählt er.

Gemeinsam erarbeiteten sie ein Konzept, gründeten ein Kuratorium, das das Heim weiterführte. Und Spielmann scheute nicht die Wege zu Ministern wie Birthler und Reiche, zum Ministerpräsidenten Stolpe, zu sozial engagierten Sponsoren wie Rossmann. „Pfarrer Woronowicz hatte eine Schwester in Hamburg, die hatte Kontakt zu einem Professor von der Fachschule für Sozialpädagogik. Mit ihm haben wir ein Konzept nach aktuellsten pädagogischen Erkenntnissen erarbeitet und uns in Richtung familienorientierter Erziehung entwickelt.“ Der nach außen sichtbare Schritt war die Umbenennung in Kinder- und Jugenddorf und der sukzessive Umzug aus dem Schloss in Einfamilienhäuser mit jeweils zwei Erziehern und sechs Jugendlichen, „die hier tatsächlich wie Familien mit ihren Erziehern gelebt haben und leben“. Der Einrichtung unter Obhut Spielmanns und seiner Erzieher vertraute man sogar an, mehrfach straffällige Jugendliche zu erziehen.

Bis 2012 entwickelte Spielmann in Sigrön eine moderne Kindereinrichtung für verhaltensauffällige Jugendliche, das Projekt wurde mit dem „Adolf-Reichwein-Preis“ ausgezeichnet, einer hohen pädagogischen Auszeichnung. 2012 wurde ihm nahegelegt, die Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen aufzugeben. „Schade“, sagt Spielmann, „ich habe das Heim als Ossi und als Wessi so geleitet, dass es nicht untergeht, obwohl die Grundlagen sich völlig verändert hatten. Aber es sollte immer für die Kinder ein Zuhause sein, in dem sie sich behütet und wohl fühlen konnten. Ich hätte gerne die 30 Jahre vollgemacht.“

Ansehen, Bekannt- und Beliebtheit schickten Dieter Spielmann nun auf einen neuen Weg: die Kommunalwahlen am 25. Mai 2014 und Bad Wilsnack brauchte einen neuen Bürgermeister. Er war ja schon Stadtverordneter und im Kulturausschuss, er war in den meisten Vereinen der Kurstadt aktiv – parteilos und hatte inzwischen mehr Zeit für ein Ehrenamt. Spielmann willigte ein, vor allem auch aus dem Grund, dass er der Kurstadt eine echte Wahl zwischen zwei Kandidaten als Bürgermeister ermöglichen wollte.

Das gelang 2014 und auch in diesem Jahr wieder, nur noch deutlicher. Und er hat die Chance, die eingeschlagenen Wege mit der Kirchensanierung, der Therme, der Patenschaft mit Argentinien, dem Goethepark weiter zu führen – als ehrenamtlicher Bürgermeister der Stadt Bad Wilsnack.



