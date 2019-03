Perleberg : Hundehilfe bekommt selbst Hilfe

Jana Nique, Inhaberin der Neuen Apotheke, und ihr Team in der Filiale Perleberg übergeben 1000 Euro Erlös der Kalenderaktion.

von Doris Ritzka

06. März 2019, 20:00 Uhr

Sichtlich stolz hält Cornelia Grothe, 1. Vorsitzende des Vereins SOS Hundehilfe Prignitz, den Umschlag mit 1000 Euro in den Händen. „Da können wir gleich unseren Zaun reparieren.“ Der Sturm am Montag hat an die zehn Meter Zaun auf dem Anwesen des Vereins in Groß Lüben massiv beschädigt. „Wir müssen und wollen in diesem Jahr zudem noch etliche Meter Zaun sanieren bzw. unser Anwesen damit erweitern“, so die engagierte junge Vorsitzende.

An die 20 Mitglieder zählt der Verein, der sich insbesondere um verletzte und Abgabehunde kümmert. Durchschnittlich 60 bis 100 Tiere sind das im Jahr. Dazu kommen Fund- und streunende Katzen. Letztere werden kastriert und dann wieder ausgesetzt, ist von Cornelia Grothe zu erfahren. Sie und zwei Halbtagskräfte haben damit mehr als alle Hände voll zu tun. Verständlich, dass sie dankbar sind, wenn sie ehrenamtliche Hilfe und Unterstützung bekommen. „Wir freuen uns über jeden, und wenn er uns nur ab und an zur Hand geht, mit putzt, sauber macht oder auf dem Grundstück für Ordnung mit sorgt“, so die Vereinsvorsitzende.

Eine von den Helfern, die unterstützen, ohne die Hand aufzuhalten, ist auch Apothekerin Jana Nique. „Ich habe selbst zwei Hunde und weiß, was der Verein alles zu stemmen hat.“ Wenn es die Zeit erlaubt, dann hilft sie hier und schwingt dabei auch selbst den Besen mit.

So war dann auch schnell der Entschluss gefasst, der SOS Hundehilfe selbst hilfreich zur Seite zu stehen. Die junge Apothekerin beschloss gemeinsam mit ihrem Team, den Erlös der Apothekenkalender-Aktion dem Verein in Groß Lüben zu spenden. Und ihre Patienten zogen mit. So kam am Ende ein stattlicher Betrag zusammen, den Jana Nique dann zu einer runden Summe aufstockte. „Ich weiß in Groß Lüben wird das Geld gebraucht.“

1000 Euro für Fundhunde bekommt der Verein jährlich vom Amt Bad Wilsnack/Weisen. „Mehr gibt es nicht. Das heißt immer wieder Klinken putzen für uns“, gesteht Cornelia Grothe. Die Tiere brauchen Futter, müssen versorgt und das Anwesen in Schuss gehalten werden. Trotz der guten Zusammenarbeit mit einem Gnadenhof und der Tiertafel lebt der Verein sprichwörtlich von der Hand in den Mund und freut sich natürlich über jede Spende – finanziell wie auch materiell. „Auch Baumaterialien brauchen wir immer und nehmen auch gerne Decken, Körbchen und dergleichen für die Tiere.“ Damit verbinden Apothekerin Jana Nique mit ihrem Team und Cornelia Grothe ein großes Dankeschön an die Patienten und Kunden der Neuen Apotheke, die die Kalenderaktion so toll unterstützt haben.