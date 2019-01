Wittenberge : Hundefreunde hoffen auf Besucher vom Deich

von Ronald Ufer

28. Januar 2019, 08:30 Uhr

Ein leiser Hoffnungsschimmer glomm am Sonnabend bei der Mitgliederversammlung der Wittenberger Ortsgruppe des SV Verein für deutsche Schäferhunde auf. Und der machte sich an der Örtlichkeit fest. „Wir sind wieder erreichbar. Nicht wie zum Tag des Hundes im Vorjahr, als kurz zuvor die Zufahrt zu unserem Gelände gesperrt wurde und fast keine Gäste kamen. Nun haben wir wieder eine Zufahrt und damit bessere Möglichkeiten“, sagte Vorsitzender Wilfried Arndt.

Und diese wollen die noch 20 Mitglieder auch nutzen. Unter anderem durch die Welpenschule. Am Sonnabend ab 14 Uhr geht es wieder los. Immer an diesem Tag und um diese Uhrzeit wird dort unter Anleitung erfahrener Trainer mit Junghunden unabhängig von der Rasse geübt. Mit seiner Welpenschule wolle der Verein Hundebesitzern bei der Sozialisierung ihrer Tiere, sowohl im Umgang mit Artgenossen wie auch mit Menschen helfen. Das müsse aber kontinuierlich und nicht im Monatsabstand erfolgen, sonst lernten die Hunde nichts, betonte Arndt.

Natürlich ist auch ein Hintergedanke bei dieser Aktion mit im Spiel. Denn Nachwuchs, vor allem junge Hundefreunde mit ihren Tieren könnte der Verein gut gebrauchen. Viele Mitglieder befinden sich schon im Rentenalter, würden aber gern ihre Erfahrungen weitergeben. Auch jüngere Mitglieder gebe es, auch wenn dies auf der Mitgliederversammlung so nicht sichtbar sei.Aber Arbeit und familiäre Anforderungen sorgten dafür, dass die Jüngeren nicht an allen Veranstaltungen teilnehmen könnten. Obwohl der Verein darauf achtet, dass diese möglichst nicht in den Ferien angesetzt werden.

Ansonsten wurde am Sonnabend das Jahresprogramm abgesprochen, mit Skat- und Rommé-Turnier, Frühjahrsputz und Himmelfahrtsaktion. Aber es ging auch um sportliche Angebote wie das Hunderennen in Tespe und den Boize-Pokal in Boizenburg. Es wird eine Nachtübung mit den Hunden geben. Zum Tag des Hundes will der Verein einladen.

Das neue Umfeld könnte die Nachwuchshoffnungen und die Nutzung der Vereinsangebote befördern. Den neuen Deich oberhalb des Vereinsheimes nutzen viele Hundebesitzer, um mit ihren Tieren „Gassi“ zu gehen. Dabei kommen ihnen die Aktivitäten auf dem Übungsplatz in den Blick und wecken vielleicht den Wunsch, erst einmal und dann regelmäßig mitzumachen.