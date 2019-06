von svz.de

26. Juni 2019, 11:55 Uhr

Heute ist der CDU-Landtagsabgeordnete Gordon Hoffmann mit seinem Fraktionskollegen Rainer Genilke zu Bürgergesprächen in der Region unterwegs. Um 11 Uhr geht es im Lenzener Ortsteil Breetz, Kastanienallee 13, um die Situation der Breitbandversorgung.

Das Problem der Leitplanken an der L 13 soll bei einem Vor-Ort-Termin um 13 Uhr an der Kreuzung L 13 in Blüthen diskutiert werden.