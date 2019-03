Geschäftsideen gesucht : Höhle der Wirtschaftsjunioren startet

von svz.de

Der „Höhle der Wirtschaftsjunioren“ ist eröffnet. Gesucht werden analog zur bekannten Fernsehserie kreative Geschäftsideen. Jungunternehmer, Betreiber von Schülerfirmen oder Jugendliche, die eine Idee zum Erfolg bringen wollen, können sich bewerben.

„Begeistere uns von deiner Geschäftsidee, sei kreativ, professionell, zeige Leidenschaft mit deinem Produkt, deiner Dienstleistung, deiner App“, sagt Benjamin Wiersch (r.), Vorsitzender der Wirtschaftsjunioren Prignitz. Teilnehmen können alle Schüler aus der Prignitz unter 18 Jahren. Einsendeschluss ist der 31. August.

Das Finale findet am 30. Oktober in der Alten Ölmühle Wittenberge statt. Eine Jury aus jungen Unternehmern und gestandenen Geschäftsleuten wird die besten Ideen auswählen. Dem Sieger winkt ein Businesspaket im Wert von 2000 Euro, verrät Jurymitglied Jan Lange. Der zweite Platz erhält ein Marketingpaket im Wert von 1300 Euro und der dritte ein Teampaket im Wert von 650 Euro. Bewerbungen an die Mailadresse: wirtschaftsjunioren-prignitz@web.de