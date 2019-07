Oldtimertreffen Perleberg : Hobbytüftler mit Benzin im Blut

Sonderausstellung bei Perleberger Oldtimertreffen zeigt historische Ardie-Räder.

von Paul Grotenburg

15. Juli 2019, 05:00 Uhr

Gerd Mälzer grübelt. Dabei war die Frage eine vermeintlich einfache. Wie viele Motorräder besitzen Sie? Doch so schnell kann der rüstige Rentner diese Frage nicht beantworten. Motorräder sind sein großes Hobby, quasi sein Leben. „Rund 30 historische sind es bestimmt“, so Mälzer, der aus Hamfelde in Schleswig-Holstein nach Perleberg gekommen ist. Denn dort, auf dem Motorsportareal am Flugplatz, fand am Sonnabend das 21. Treffen der Oldtimerfreunde Perleberg statt. Neben historischen Vierrädern standen in diesem Jahr vor allem die Zweiräder im Mittelpunkt. Die Sonderausstellung war dem ehemaligen Motorradhersteller Ardie aus Nürnberg gewidmet, der in diesem Jahr 100-jähriges Jubiläum feiert. Gerd Mälzer stellt ein Zweirad der historischen Marke, die bis 1958 produziert wurde, vor. Eine schicke, top gepflegte, schwarze 750 Kubik-Maschine mit Beiwagen aus dem Jahre 1929. „Eine sehr sehr seltene“, so Mälzer. „Ich habe die vor rund 25 Jahren in Teile zerlegt entdeckt und nach und nach wieder zum Schmuckstück zusammengebaut.“

So wie Mälzer basteln die meisten Besitzer der zehn Ardie-Motorräder der Sonderausstellung an ihren Liebsten. Mathias Wendorf aus Rostock zeigt sein „Ardi-Jubiläumsmodell 1930“. Er ist 46 Jahre alt und deutlich jünger als die meisten seiner Mitaussteller. Wie er an so einen Oldtimer kommt? „Mein Vater besaß als 14-Jähriger eine solche Maschine und hatte eines Tages den Wunsch diese noch mal zu fahren. Also machte ich mich auf die Suche“. Das war 2004. Aus einem Schrotthaufen, der damals rund 4000 Euro kostete, zauberte der gelernte Schlosser eine wunderschöne schwarze Viertakter, die heute rund knapp 20 000 Euro wert sei. „Die Räder sind eine sichere Wertanlange“. Doch nur für die Garage ist das edle Stück zu schade. „Rund 800 bis 1000 Kilometer fahre ich jährlich damit. So gut wie jede Oldtimerveranstaltung in Norddeutschland besuche ich“. In Perleberg ist sein zwölfjähriger Sohn Matti dabei. Auch er hat schon Spaß an den Motorrädern. Selber fahren darf er noch nicht. Aber sobald er 16 ist, will auch er, wie sein Vater damals im gleichen Alter, den Führerschein machen. „Wir haben alle Benzin im Blut“, erklärt sein Vater, der insgesamt sechs Motorräder besitzt. Sein zweites Herzstück: Eine „D-Rad R9“ der Deutschen Industriewerke aus Berlin. Sie ist von 1929 und somit seine älteste Maschine. Was ihn an den historischen Rädern fasziniert? „Die einfache, aber sehr gute Technik. Die Motorräder wurden damals mit viel Liebe hergestellt und waren noch nicht nur aus Plaste, so wie es heute der Fall ist“. Außerdem liebt Mathias Wendorf den „Klang der alten Dampfhammer“.

Eine weitere echte Seltenheit zeigt Jochen Lockmann in Perleberg. Der Ludwigsluster ist nach eigenen Angaben im Besitz der „einzigen noch existierenden Renn-Ardie von 1930. Das älteste Ausstellungsstück ist die Ardie von Michael Wulf aus Grabow. Sie ist aus dem Jahr 1928. „Alle Motorräder der Sonderausstellung erhalten eine Ehrenurkunde und die Plakette unseres Vereins“, erzählt Mitbegründer Josef Gareis. Er hat die Ausstellung organisiert, kennt alle Teilnehmer persönlich.

Neben Motorrädern und Autos gab es auch Panzer und andere besondere Fahrzeuge zu besichtigen. Wem es auf der Erde zu langweilig war, der konnte sich am Sonnabend das ganze Oldtimertreffen sowie die Städte Perleberg und Wittenberge auch aus der Luft ansehen. Mit der „Antonow 2“, dem größten noch fliegenden einmotorigen Doppeldecker der Welt, ging es für zirka 25 Minuten in die Lüfte.