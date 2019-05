Wittenberge/Karstädt : Hier gibt es Spaß zum Kindertag

von svz.de

31. Mai 2019, 08:00 Uhr

Alle Mädchen und Jungen der Gemeinde Karstädt können am Sonnabend zum Kindertag die Löcknitzhalle erobern. Die Gemeinde lädt von 14 bis 17 Uhr ein. Bunte Basteleien, spannende Aktionen, ein Kettenkarussell und Spiele versprechen einen vergnüglichen Nachmittag.

In Wittenberge wird am Montag, 3. Juni, Kindertag gefeiert. Von 14.30 bis 17.30 Uhr gibt es ein ein buntes Programm auf dem Paul-Lincke-Platz. Kinderkarussell, Enten-Angeln, Ballwerfen oder Kinderschminken sind einige Angebote. Einen Blick dürfen Kinder in ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr werfen.