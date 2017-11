Fünf Sterne : Hier empfängt pure Gemütlichkeit

vergrößern 1 von 1 Foto: Hanno taufenbach 1 von 1

von Hanno Taufenbach

erstellt am 15.Nov.2017

Eine Küche, die das Herz eines jeden Hobbykochs höher schlagen lässt. Schlafzimmer, deren schlichtes, weißes Mobiliar erst auf den zweiten Blick seinen Charme offenbart. Ein Wohnzimmer mit Ofen, das Gemütlichkeit signalisiert, so wie der lange, für bis zu 13 Personen Platz bietende rustikale Esstisch Geselligkeit verspricht. Da braucht es eine Weile, bis der Blick auch noch die freie Sicht auf die herbstliche Elblandschaft samt Fluss erfasst. Willkommen in der Ferienwohnung „Elbe“ im alten Pfarrhaus von Mödlich.

Fria Hagen und Volker Warning haben hier ein Feriendomizil geschaffen, dass seit seiner Eröffnung Mitte 2014 schon Stammgäste kennt. Seit gestern dürfen die Eigentümer offiziell mit fünf Sternen werben. Die Prüfer Bodo Rückschlag und Kati Bork vom Tourismusverband Prignitz haben an sie die höchste Klassifizierung verliehen. „Alle Kriterien sind erfüllt, die erforderliche Punktzahl überschritten und das trifft auf alle drei Ferienwohnungen im Haus zu“, sagt Bodo Rückschlag.

Während die Wohnung „Elbe“ Platz für bis zu sieben Personen bietet, sind „Teich“ und „Garten“ kleiner geschnitten, aber nicht weniger gemütlich. „Wir wollen unseren Gästen eine möglichst angenehme Wohnumgebung bieten. Gleich nach dem Betreten sollen sie sich wie zu Hause fühlen“, meint Fria Hagen. Offenbar gelingt das, wie Gästebewertungen zeigen. „Eine Familie hat gleich nach der Ankunft einen Kuchen gebacken. Das ist doch toll“, meint die Hausherrin. Andere Gäste seien zu guten Bekannten geworden, darunter die Väter-Kinder Reisegruppe. Sie kommt jedes Jahr im Herbst ins Pfarrhaus. Oder wie jene Familie, die hier regelmäßig ihren Silvesterurlaub verbringt und von Tochter Jette das Keyboard ausleiht. Es ist erstaunlich, welche Geschichten Fria Hagen und Volker Warning nach nur drei Jahren zu erzählen haben.

Sie sind Fotografen, haben ein Studio in Hannover. Weder hätten sie gezielt ein altes Haus gesucht, noch sich vorstellen können, hier in der Prignitz zu leben. Dann kam es anders. Dass 20 Jahre lang leer stehende Pfarrhaus habe ihr Herz berührt, sie verführt. In zwei Jahren aufwändig saniert, erhielten sie für das Objekt 2015 den Landesdenkmalpreis. Die Zertifizierung war der nächste Schritt.

Seit Anfang des Jahres ist die Familie in Mödlich heimisch geworden. Mit jeder Rückfahrt nach Hannover fiel der Abschied schwerer. Die laute Stadt mit ihren vielen Menschen war auf einmal gar nicht mehr der Ort, um sich wohl zu fühlen. Als dann durch Zufall die nur 500 Meter vom Pfarrhaus entfernte Pension am Elbdeich zum Verkauf stand, zögerten sie nicht. Umbenannt in Elbeglück wohnen sie jetzt dort, haben sogar noch ein Gartenlokal eröffnet. Volker Warning pendelt arbeitsbedingt in die alte Heimat, aber perspektivisch soll auch das kein Dauerzustand bleiben.

Mike Laskewitz spricht von einem wunderschönen Ferienobjekt. Der Geschäftsführer des Tourismusverbandes sei stolz auf solche engagierten Gastgeber. Nach Perleberg, Breetz und Müggendorf gebe es in Mödlich die vierte mit fünf Sternen zertifizierte Ferienwohnung in der Prignitz. Insgesamt seien knapp 50 bewertet.

Zu den ersten geprüften Unterkünften zählt das Ferienhaus der Familie Kloeß in Bad Wilsnack. Seit 15 Jahren haben sie drei Sterne und freuen sich über viele Stammgäste. Ihr Erfolgsgeheimnis: persönliche, liebevolle Aufmerksamkeiten. „Gäste dürfen sich im Garten und im Gewächshaus bedienen, zum Geburtstag gibt es ein Tisch mit Blumen und Kuchen, Stammgäste bekommen Wunschbettwäsche“, sagt Melitta Kloeß.