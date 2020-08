Corona : Grundschule und Kita bleiben geschlossen

von Ronald Ufer

21. August 2020, 12:57 Uhr

Die Elbeland-Grundschule und die Awo-Kita „Haus der kleinen Strolche“ in Wittenberge bleiben bis einschließlich 1. September geschlossen. Das hat der Landkreis Prignitz am Freitag in einer Allgemeinverfügung festgelegt. Für die Kinder und Mitarbeiter aus beiden Einrichtungen wurde eine häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt stieg die Zahl der aktuellen Corona-Fälle im Landkreis auf 13 an. Neben Mitgliedern zweier Familien und Kindern ist auch eine Erzieherin betroffen.