Berge : Grünes Licht für Schulhof

Gemeinde Berge kann Förderantrag stellen

von Martina Kasprzak

01. Juli 2019, 04:00 Uhr

Das zweite Projektauswahlverfahren der Lokalen Arbeitsgemeinschaft (LAG) Storchenland Prignitz ist abgeschlossen. Der Beirat hat für zehn Projekte grünes Licht gegeben. In dieser Runde standen zwei Millionen Euro zur Verfügung. Mit dieser Zusage können die Vorhabenträger ihre Förderanträge an das Landesamt für ländliche Entwicklung stellen.

Zu den zehn Projekten gehört auch die Neugestaltung des Schulhofes in Berge. Die Gemeinde Berge hat dieses Vorhaben schon lange im Visier. Des weiteren gab die LAG Storchenland ihr Einverständnis zur Erweiterung des Naturkostladens in Perleberg, zum Abbruch und Neubau der Kita-Nebengebäude in Groß Pankow, zum Umbau einer Scheune zur Begegnungsstätte in Ferbitz, zur Sanierung der Dorfkirche Porep, zum Ausbau des Bahnhofs Meyenburg mit Café und Ferienwohnung, zur Neugestaltung des Gemeinschaftshauses „Nirgendwo“ in Jagel, zur Errichtung eines multifunktionalen Sporthauses und Abriss des alten Gebäudes in Stepenitz, zur Erweiterung des Schulgebäudes der Grundschule Demerthin.