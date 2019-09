Streit in Wittenberge : Grüne Alternative zur Hecke

Geplante Umgestaltung des Zetkin-Parks löst auf der Zielgeraden eine Debatte aus.

von Hanno Taufenbauch

26. September 2019, 20:00 Uhr

Das Grün, die Bäume. Fällaktionen, Baumpflege, Neugestaltung des Clara-Zetkin-Parks ohne Hecke an der Perleberger Straße – über die grüne Lunge der Elbestadt wurde viel auf der Stadtverordnetenversammlung in Wittenberge diskutiert. Sachlich und emotional. Abgeordnete und Bürger ergriffen das Wort. Ein Thema kristallisierte sich heraus: die Hecke am Zetkin-Park entlang der Perleberger Straße. Sie soll im Zuge der Umgestaltung einem Gehölzstreifen weichen, der bisher als eine Art Mauer wahrgenommen wurde.

„Die Hecke sollte stehen bleiben“, sagt der Grünen-Abgeordnete Frank Heinke. Statt Geld für eine Mauer auszugeben, sollte man dieses in weitere Spielgeräte investieren. Viele Wittenberger würden so denken. Heinke spann den ganz großen Bogen zum Weltklima, sprach über die kühlende Wirkung von Bäumen in aufgeheizten Städten während der Sommermonate. Wer Bäume und Grün entferne, spiele mit dem Leben der älter werdenden Menschen. Auch Peter Schmidt (AfD) habe erst kürzlich von den Plänen erfahren und könne nicht verstehen, warum eine gesunde Hecke geopfert werden solle.

Wir sollten nicht Hecke gegen Mauer ausspielen, reagierte Bürgermeister Oliver Hermann. Er warf Heinke „populistische“ Äußerungen und „Unterstellungen“ vor. Wie bei kaum einen anderen städtischen Bauvorhaben sei die Bevölkerung von Beginn an intensiv beteiligt gewesen. Nicht nur in den regulären Sitzungen der Abgeordneten, sondern auch durch zusätzliche Veranstaltungen, in Gesprächen mit Planern. Unsere Zeitung hat mehrfach darüber berichtet. Die Baumschutzkommission mit Heinke kenne die Pläne. „Viele finden den Vorschlag toll“, sagt Hermann. Es gehe ja nicht um eine nackte Steinmauer. Das sei vielleicht falsch kommuniziert worden. Die diplomierten Landschaftsplaner sprechen von einem Gehölzstreifen.

„Der Bereich wird ökologisch aufgewertet“, sagt Planer Angus Forbes. Verschiedene Hölzer bieten Insekten und Vögeln bessere Bedingungen als die jetzige Hecke. Laut Forbes erreiche die bald ihr Lebensende, müsste mittelfristig so oder so ausgetauscht werden. Die Gehölze werden Beeren und Blüten haben, es gibt eine Wildblumenwiese und eine wilde Staudenmischung, so Forbes. Der Streifen sei deutlich tiefer als die Hecke, biete Nistmöglichkeiten. Eine ursprünglich geplante Untermauerung zum Profilausgleich entfalle nach den jüngsten Plänen. Sitzgelegenheiten werde es an den drei Parkeingängen geben. Im Oktober werden die auch im Vergleich zu dieser Zeichnung modifizierten Pläne den Abgeordneten vorgestellt. Einwohner sind dazu herzlich eingeladen.