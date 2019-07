Lindenberg : Großzügige Förderung

Zwei Bauabschnitte in Lindenberg übergeben

von René Hill

19. Juli 2019, 05:00 Uhr

Gestern wurden zwei weitere Bauabschnitte, die Ortsdurchfahrt Lindenberg sowie die Ortsverbindung Vettin - Lindenberg offiziell übergeben und für den Verkehr freigegeben.

Seit 2017 wird an der einstigen Landesstraße 146 zwischen Klein Woltersdorf und Tüchen gebaut. Eingeteilt in neun Bauabschnitte ist das Gros mit dieser Übergabe geschafft. „Noch im Bau befinden sich die Bauabschnitte fünf, sechs und sieben“, so Thomas Mader, stellvertretender Werksleiter der Kreisstraßenmeisterei. „Das sind die Ortsdurchfahrt Vettin, sowie die Ortsverbindungen Kehrberg - Vettin und Klein Woltersdorf - Kehrberg.“

„Rund 1,9 Millionen Euro flossen in den Bau dieser beiden Abschnitte“, so Landrat Torsten Uhe. „Dabei wurde der Bau mit 100 Prozent durch das Land Brandenburg gefördert. 90 Prozent auf Grund der Herabstufung und Übergabe an den Landkreis und zehn Prozent wegen unterlassener Unterhaltung.“ Die Gemeinde Groß Pankow hat begleitend den Fußweg gemacht. Zirka 64 000 Euro flossen aus der Gemeindekasse. Eine Förderung sei hierbei von rund 30 000 Euro möglich.