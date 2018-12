Perleberg : Glückwunsch zum 90.

Anneliese Schmidt feiert runden Geburtstag.

von Doris Ritzka

06. Dezember 2018, 09:23 Uhr

Klar, es zwickt hier und dort, die Augen wollen nicht mehr so und auch die Hände sind inzwischen zu müde für Handarbeit, gesteht Anneliese Schmidt. Dennoch, die 90 Lenze sieht man ihr nicht an. Gestern feierte sie Geburtstag.

Aus Wüsten Buchholz stamme sie, sei dort geboren und aufgewachsen. Seit 1947 ist aber Perleberg ihr Zuhause. In der Feldstraße habe sie gewohnt und Angelika Titz war 30 Jahre ihre Nachbarin. „So lange kennen wir uns schon“, fügt die Jubilarin lächelnd an. Sie sei ihre „Beste“ wie sie sagt, kümmere sich seit dem Tod ihres Mannes um sie. Vor 16 Jahren zog Anneliese Schmidt dann in ihre kleine Wohnung in der Wittenberger Straße und seither hat Angelika Titz auch ihre Pflege übernommen, „gemeinsam mit der Awo, die morgens und abends kommt“, ergänzt sie.

Zeitung lesen, das müsse sein. Insbesondere die Illustrierte. Zwar halte sie nicht viel davon, was da geschrieben stehe, aber sie liebe es dennoch. Vor allem alles über die Queen, gesteht die 90-Jährige.

18 Jahre sorgte Anneliese Schmidt im damaligen Kulturhaus in der Feldstraße dafür, dass dort alles blitzblank war. Und nach Feierabend wurde gestrickt und gehäkelt. Heute geht es bei schönem Wetter in Begleitung ihrer guten Seele einpaar Schritte vor die Tür oder wird Fernsehen geschaut. Und an ihrem Geburtstag war natürlich feiern angesagt. Die Glückwünsche der Stadt überbrachte der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Frank Döring.