Berge : Gleich vierfach Grund zum Feiern

Grundschule, Kita und Einkaufsmarkt begehen ihre Jubiläen gemeinsam mit den Einwohnern. Preisgeld geht an zwei Vereine

von Ronald Ufer

01. Oktober 2018, 05:00 Uhr

Nicht sieben auf einen Streich wie im Märchen, aber immerhin vier Gründe zum Feiern hat es am Sonnabend in Berge gegeben. Und diese wurde im Gegensatz zum Märchen der Gebrüder Grimm nicht einfach mit einem Schlag geschaffen, sondern sind das Ergebnis jahre- und jahrzehntelanger Arbeit.

60 Jahre Grundschule

So in der Grundschule Berge, wo „Das große Fest im kleinen Dorf“ schon vor der offiziellen Eröffnung begann. Vor 60 Jahren gegründet, hat die Gemeinde immer an der Bildungsstätte festgehalten, auch als zwischenzeitlich wegen schwacher Schülerzahlen die Schließung drohte. Heute ist die Einrichtung nahe dem Dorfanger ein Zentrum des gesellschaftlichen und sportlichen Lebens im Ort. Das zeigten die Chroniken und Erinnerungsbilder, die neben einem Programm der Schüler bei einem Tag der offenen Tür präsentiert wurden. Und natürlich die Erzählungen früherer Schüler.

60 Jahre Kita

Weil die Kinder aus Schule und Kita wegen ihrer Programme des Fest nicht so ganz genießen konnten, gab es für sie schon am Freitag einen Vorstellung der Puppenbühne Lindenberg. Eingeladen waren auch Kinder aus der vor 60 Jahren gegründeten heutigen Kita „Mäuseburg“, die eng mit der Grundschule nicht nur bei Schwimmunterricht zusammenwirkt.

Auch diese Einrichtung öffnete am Sonnabend ihre Türen. Es kamen viele in die mehrfach erweiterte und komplett ausgelastete Kita, die dort schon vor vielen Jahren spielten und auf die Schule vorbereitetet wurden.

Mittelpunkt des Festes war der Anger. Der Dorf- und Kulturverein „Leben in Berge“ hat dort die Aufenthaltsqualität durch Bänke, Tische Spielgeräte und anderes schrittweise erhöht. Am Sonnabend bildete er den perfekten Standort für fast 50 Händler, Festzelt, Stände von Karnevalsgesellschaft Berge (KGB), Feuerwehr, Dorf- und Kulturverein. Der Weg in das Zelt zu viel Musik, Modenschau mit Models aus Berge und Tanz führte an einer langen Reihe selbst gebackener Kuchen und Torten vorbei.

Mit Preis „Unser Dorf hat Zukunft“ ausgezeichent

Gefeiert wurde damit auch der Sonderpreis beim Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Je die Hälfte der 1000 Euro Preissumme geht auch die Minifunken der KGB für neue Kostüme und an die Jugendfeuerwehr für ihre Ausrüstung wie Jacken.

Zehn Jahre Neher

Kräftig mitgefeiert hat auch der Einkaufsmarkt Neher direkt am Dorfanger. Vor zehn Jahren etabliert, hat er sein Angebot immer weiter ausgebaut. Der Sohn von Gründer Jürgen Neher steht bereit, die Einrichtung für Kunden auch aus Nachbarorten weiterzuführen.