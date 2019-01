Gesuchter hatte Drogen dabei

von Paul Grotenburg

14. Januar 2019, 12:07 Uhr

Ein Mann, der zur Festnahme ausgeschrieben war, wurde am Freitag gegen 21.50 auf seinem Fahrrad in Perleberg zufälligerweise kontrolliert. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen wurde ein Tütchen mit einem weißen Pulver festgestellt. Er gab zudem an , dass er vor kurzem Amphetamin konsumiert hat. Als die Beamten mit dem Beschuldigten noch persönliche Gegenstände aus der Wohnung holen wollten, konnten dort außerdem Reste von Cannabis fest- und sichergestellt werden. Es wurden entsprechend Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.