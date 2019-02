Wittenberger Torwächterhäuschen : Geschichte und Geschichten zur Lüneburger Bahn

von baha

Wer Lust auf Bahngeschichte und Bahngeschichten hat, ist am Donnerstag im Wittenberger Torwächterhäuschen neben dem Steintor sehr gern gesehen, lädt Mario Sembritzki für die Traditionsgemeinschaft Deutsche Reichsbahn Wittenberge ein. Um 17 Uhr treffen sich dort die Eisenbahnenthusiasten. Ihr aktuelles Thema: Die Lüneburger Bahn, also die Strecke zwischen Wittenberge, Lüneburg und Buchholz, die kurz nach dem Krieg demontiert wurde.

Die Eisenbahnfreunde erforschen deren Historie tiefgründig, bereiten eine neue Publikation vor. „Wir sind bereits auf einige bisher unbekannte Fakten beispielsweise zum Fahrzeugpark gestoßen“, so Sembritzki. Am Donnerstag wird allerdings noch ein anderes Thema im Mittelpunkt stehen. Der Schweriner Reinhard Thon, bekannt durch zahlreiche Publikationen zur Bahngeschichte, ist eingeladen, wird mit einem Vortrag die Mecklenburger Bahngeschichte lebendig werden lassen. Thon bringt sich auch in die Recherchen zur Lüneburger Bahn ein.