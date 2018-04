Bendeliner Partner : Gelebte Partnerschaft

Bendeliner Kameraden pflegen Kontakte ins polnische Piasutno.

von René Hill

26. April 2018, 16:04 Uhr

Seit 2002 besteht die Partnerschaft zwischen den Freiwilligen Feuerwehren in Bendelin und dem polnischen Piasutno. Wenn die Blauröcke aus dem Nachbarland im Mai oder Juni – „der genaue Termin steht noch nicht fest“, so Bendelins Wehrführer Dietmar Borchert – ihr 70-jähriges Bestehen feiern, werden auch Kameraden aus dem Prignitzdorf dabei sein.

Entstanden ist diese Partnerschaft 2002, eine erste Begegnung gab es schon 2001, weiß Ortsvorsteher Karsten Krüger, der damals Wehrführer war. „Den Kontakt hergestellt hat Reiner Muselewski“, sagt Dietmar Borchert. „Dieser hat seine ersten fünf bis sechs Lebensjahre dort verbracht, als der Ort in den Masuren noch Seenwalde hieß. Die Flucht endete für ihn in Bendelin, wo er seine Jugend verbrachte.“ Als Muselewski damals von einem Besuch in seiner alten Heimat zurückkehrte, berichtete er vom schlechten Ausrüstungszustand der dortigen Feuerwehr. Er fragte die Bendeliner Kameraden, ob sie helfen könnten. Und sie konnten. „Ein damals ausgemustertes Feuerwehrfahrzeug Opel-Blitz wurde von uns TÜV-gerecht wieder hergestellt, ausgestattet und dann ging es los“, erinnert sich Krüger. Es war eine abenteuerliche Tour, bei der sie an der Grenze vom Zoll festgehalten wurden, weil die Papiere nicht stimmten. „24 Stunden waren wir dadurch unterwegs“, sagt der Ortsvorsteher. „Sieben- bis achtmal waren wir inzwischen in Polen und die Polen bei uns“, so Dietmar Borchert. Natürlich ist bei den Begegnungen auch die eine oder andere private Freundschaft entstanden.

Inzwischen blicken die Bendeliner durchaus etwas neidisch in Richtung Partnerwehr, „denn seit Polen in der EU ist, hat sich einiges verändert“, stellt Borchert fest. Inzwischen haben die Kameraden in Piasutno nicht nur eine neue Feuerwache und ein neues Einsatzfahrzeug, auch die Wege haben sich inzwischen verbessert. „Es gibt kaum noch Sandwege, wie wir sie 2002 gefahren sind“, sagt Karsten Krüger.

Die Bendeliner, die sich damals absichtlich einen Partner aus dem Osten gesucht haben, wünschen sich, dass diese Partnerschaft ausgeweitet wird. Schon vor vielen Jahren gab es die Idee eines Schüleraustausches zwischen der Schule in Glöwen und der Schule in Piasutnos Nachbarort. Auch auf Gemeindeebene können sich Karsten Krüger und Dietmar Borchert eine deutsch-polnische Partnerschaft vorstellen.

Sowohl in der Schule als auch in der Gemeinde steht man einer Partnerschaft aufgeschlossen gegenüber. Seitens der Schule gab es in der Vergangenheit mehrere Partnerschaften, die aus den verschiedensten Gründen nicht mehr bestehen, sagt Schulleiter Jörn Atlas. „Daher sind wir bei Schulpartnerschaften immer vorsichtig“, so der Schulleiter. „Doch sollte es von polnischer Seite Signale geben, dann würden wir uns zusammensetzen, alles ausloten, und wenn es passen sollte, auch eine Partnerschaft eingehen.“ Auf alle Fälle soll nichts überstürzt werden.

So sieht es auch Bürgermeisterin Anja Kramer: „Wenn es Bestrebungen gibt, dann werden wir das Thema in den Ausschüssen und abschließend in der Gemeindevertretung beraten.“