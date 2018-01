Investitionen : Geld für Kita und Schulen eingestellt

Planentwurf 2018 in Wittenberge geht von großem Bedarf aus

von Barbara Haak

31. Januar 2018, 05:00 Uhr

Investition in die beiden vorhandenen Häuser oder Neubau der Kita „Märchenland“? Eine Machbarkeitsstudie soll Auskunft geben, welche der beiden Lösungen unter dem Strich die bessere ist. Die Studie soll bis Monatsende fertig sein. Als die Abgeordneten im Sozialausschuss sich am Montagabend trafen, um über die Haushaltsplanung 2018 und die weitere -konsolidierung zu beraten, lag die Studie noch nicht vor. Aber unabhängig davon ist diese Kindertagesstätte an der Sandfurttrift im Haushaltsentwurf berücksichtigt. Denn unabhängig davon, wie die Investitionsentscheidung letztlich ausfällt, besteht aktueller Sanierungsbedarf. Zumal ja Modernisierung im Bestand bzw. Neubau auch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen werden, wie Waltraud Neumann, stellvertretende Bürgermeisterin und Hauptamtsleiterin sagte. Für 10 000 Euro möchte die Kommune in diesem Jahr in der „Märchenland“-Kita dringende Malerarbeiten vornehmen lassen. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt im Haus II die Sanitärräume für Steppkes herrichten lassen. Die Einrichtung befindet sich als einzige in Wittenberge in Trägerschaft der Kommune. Sie ist voll ausgelastet. 126 Mädchen und Jungen werden dort betreut.

Im Haus der kleinen Strolche im Gehrenweg ist die Arbeiterwohlfahrt Träger der Kindertagesstätte. Der Gebäudekomplex gehört aber der Stadt. Nachdem ein Fördermittelantrag von der Investitionsbank des Landes in Höhe von 35 000 Euro bewilligt ist, soll die Maßnahme in diesem Jahr umgesetzt werden. Abgerissen wird ein Nebengebäude. Dafür entsteht eine neue Unterstellmöglichkeit für Spielgeräte.

Auch in die Grundschulen fließt aus verschienenen Töpfen Geld. Es handelt sich um zum Teil erhebliche Summen. In der Jahnschule sollen beispielsweise dank einer Förderung über das kommunale Investitionsprogramm von gut 64 000 Euro plus 40 000 Euro Eigenmittel der Stadt der Physikraum, in dem künftig das übergreifende Fach Naturwissenschaften unterrichtet wird, und der kleinere WAT-Raum komplett erneuert werden. Das wird allerdings nicht schon in den Winterferien geschehen, wie ursprünglich vorgesehen, sondern im Sommer. Der Grund sind nach den Worten von Neumann Handwerkerkapazitäten.

Elblandgrundschule wie Jahnschule werden, wenn der Planentwurf so beschlossen wird, auch von Fördergeld aus dem Stadtumbauprogramm, Bereich Aufwertung profitieren. In der Elblandgrundschule soll in Weiterführung von Maßnahmen aus dem letzten Jahr die Gestaltung der Außenanlagen in Angriff genommen werden. 400 000 Euro, davon 266 000 Fördergeld, stehen dafür zur Verfügung.