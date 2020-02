Feuerwehreinsatz in Perleberg : Gasgeruch legt Bäckerstraße kurzzeitig lahm

Anwohner müssen Wohnungen räumen, Passanten hinter die Absperrungen. Messung ohne Befund.

von Doris Ritzka

13. Februar 2020, 17:32 Uhr

Die Bäckerstraße Donnerstag, kurz nach 14 Uhr: Rettungsdienst, Polizei, ein Aufgebot an Feuerwehrfahrzeugen und Kameraden der Wehren aus Perleberg und Spiegelhagen. Neugierige Blicke vor der großräumigen Absperrung. „Es roch nach Gas, da habe ich die Feuerwehr angerufen“, berichtet Nadine Böhlke, Inhaberin der KostBar. Erst kürzlich habe sie einen Gasaustritt gehabt, da sei man schon sensibilisiert. „Alles richtig gemacht“, bestätigt Mattis Rusch. Er leitet den Feuerwehreinsatz. Kameraden suchen die anliegenden Häuser auf und bitten die Bewohner, diese zu verlassen. „Ich habe gerade mein Mittagsschläfchen gemacht“, so Sieglinde Wötanowski. Da kriegt man schon einen Schrecken, wenn plötzlich ein Feuerwehrmann an der Tür klopft.“ Alle Bewohner folgen den Anweisungen und auch die Passanten auf der Straße bleiben ordnungsgemäß hinter den Absperrungen. „Alle haben wirklich gut mitgemacht“, sagt der Einsatzleiter. Kameraden haben derweil unter schwerem Atemschutz das Haus vom Keller bis zum Dach durchgemessen und können Entwarnung geben. „Für uns ist die Explosionsgrenze entscheidend. Hier ist keine erkennbar“, erläutert Mattis Rusch. Anschließend misst der Gasversorger noch einmal alles nach. „Die haben noch sensiblere Geräte.“ Auch hier kein Befund.