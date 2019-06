Rühstädt : Gärtnern mit überliefertem Wissen

von svz.de

11. Juni 2019, 11:39 Uhr

Am Sonnabend wird Kräuterexpertin Gisela Karger in einem kostenfreien Seminar am Beispiel von Zier- und Heilpflanzen wie der Pfingstrose altes Wissen und naturnahes Gärtnern im Besucherzentrum Rühstädt vorstellen. Besucher können Saatgut und Jungpflanzen alter Kultursorten erwerben. Beginn ist um 15 Uhr. Anmeldung unter www.besucherzentrum-reuhstaedt.de, Tel.: 038791 98025, per E-Mail: nabu@besucherzentrum-ruehstadt.de.