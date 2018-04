Wenn die Zierkirschen blühen.

von Doris Ritzka

25. April 2018, 16:18 Uhr

Ein Traum in Rosa bietet sich derzeit in der Dobberziner Straße dem Betrachter. 39 Japanische Zierkirschen stehen in Blüte, allesamt vor den Häusern der Wohnungsgenossenschaft. Mitte der 60er Jahre baute diese ihre Häuser in der Dobberziner Straße und in diesem Zeitraum dürften auch die Bäume dann hier ihren Standort erhalten haben.