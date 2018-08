Umfrage : Freuen Sie sich auf den Brandenburg-Tag?

Wir wollen von Ihnen wissen, wie stehen Sie zu dem großen Fest am kommenden Wochenende in Wittenberge?

von Paul Grotenburg

22. August 2018, 10:00 Uhr

Am kommenden Wochenende findet der Brandenburg-Tag 2018 in Wittenberge statt. Knapp zwei Jahre Vorbereitungszeit haben ein Ende. Samstag und Sonntag werden zigtausend Besucher in der Elbstadt erwartet. Doch wie stehen die Prignitzer und ganz speziell die Wittenberger zum Landesfest? Freuen Sie sich? Kommen Sie auf jeden Fall vorbei? Oder entfliehen Sie dem Trubel? Wir wollen es von Ihnen wissen! Stimmen Sie ab und schicken Sie uns auch gerne zusätzlich Ihre Meinung an pri@prignitzer.de