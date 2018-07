Wittenberge : Francotyp will wachsen

Unternehmen plant Personalaufstockung und will selbst ausbilden.

von Reik Anton

17. Juli 2018, 21:00 Uhr

64 Frankiermaschinen gehen durchschnittlich pro Tag durch die Hände von Michael Puls. „Manchmal sind es aber auch bis zu 90“, sagt der 45-Jährige, als er am Dienstag in der Produktionshalle von Francotyp-Postalia (FP) in Wittenberge steht. Puls ist seit Februar in dem Betrieb angestellt und unter anderem dafür zuständig, Frankiermaschinen einer abschließenden Qualitätsprüfung zu unterziehen. „Ich fühle mich hier sehr wohl, die Arbeit macht Spaß“, so der gelernte Zentralheizungs- und Lüftungsbauer.

Michael Puls gehört zu den insgesamt 67 Menschen, die bei FP angestellt sind. 56 davon bei dem Unternehmen im Gewerbegebiet-Nord selbst. Die anderen sind Zeitarbeiter. „Alle bekommen in den jeweiligen Unternehmensbereichen den gleichen Lohn“, erklärt Kai Fliegner. Gemeinsam mit Thomas Schoknecht bildet er die Geschäftsführung der Francotyp-Postalia Produktionsgesellschaft. FP solle wachsen, betonen beide am Dienstag beim Besuch von Bernd Becking, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Arbeitsagentur.

Becking wollte erfahren, wo der Schuh drückt bei einem expandierenden Unternehmen wie FP. Da war er bei Thomas Schoknecht an der richtigen Stelle. Wachstum bedeute, auch mehr Menschen zu beschäftigen, sagte er. „Aber es ist nicht einfach, das passende Personal zu finden. Das gilt insbesondere für die höher qualifizierten Jobs, zum Beispiel im kaufmännischen Bereich.“

Dieser Not tritt der Betrieb nun entgegen. „Wir wollen voraussichtlich zwei Industriekaufmänner bzw. -frauen ausbilden. Mal sehen, ob wir noch dieses Jahr beginnen“, so Kai Fliegner. Die entsprechenden Zertifizierungen liegen vor. Außerdem gibt es seit dieser Woche ein Pilotprojekt mit dem Titel „Wege in Arbeit“ zusammen mit der Lebenshilfe Prignitz. Dabei geht es darum, Menschen mit Handicap zu beschäftigen. Dafür stehen zwei Arbeitsplätze in der Produktionshalle bereit.

Damit die wirtschaftlich guten Zahlen – das Unternehmen steigerte den Gewinn und konnte beim Weltmarktanteil zulegen – künftig noch besser werden, muss weiter investiert werden. Die Betriebsstrategie wurde angepasst. „Wir wollen die Platzhirsche aus Frankreich und den USA angreifen, werden dafür unser Personal aufstocken und den Digitalbereich ausbauen“, so Fliegner. Für Letzteres wurde zum Beispiel ein Berliner Unternehmen aufgekauft, das sich auf Software spezialisiert hat, die „postalische Zahlungsstrukturen“ sichert, wie der Geschäftsführer umschreibt. Daran, dass mit Frankiermaschinen noch lange Geld verdient werden kann, hat Kai Fliegner keinen Zweifel. Statistiken würden zeigen, dass sich der Rückgang an Postsendungen verlangsame. „Und rechtssichere Post wird immer noch verschickt“, so Fliegner. Außerdem bietet FP auch einen Reparaturservice für die Maschinen an und hat sein Portfolio stets erweitert.

Beim Rundgang durch die Fertigungshalle machte der Jurist deutlich, dass für die Ansiedlung in Wittenberge auch die Aussicht auf eine Autobahnanbindung ausschlaggebend war. „Wir sind seit vielen Jahren hier, doch die Autobahn fehlt noch.“ Mit dem Anschluss könnten Aufträge länger bearbeitet werden, weil die Fahrzeit bis zu einer Autobahn wegfällt.

Bernd Becking zeigte sich beeindruckt von der Firma. „Besonders das Projekt mit der Lebenshilfe begrüße ich sehr. Das gibt es nicht oft.“ Ihn freue, dass Francotyp Postalia künftig ausbilden wolle. „Aber der Weg ist hart, weil viele äußere Faktoren eine Rolle spielen.“ Als Beispiel nannte er den öffentlichen Personennahverkehr. „Die jungen Menschen müssen von A nach B kommen und das auch zu ungewöhnlicheren Zeiten.“ FP riet er, sich und die eigenen Leistungen noch mehr ins Schaufenster zu stellen, auf Messen für sich zu werben. Landrat Torsten Uhe wies darauf hin, das Oberstufenzentrum Prignitz zu stärken, die Klassen zu erhalten. „Wenn die Jugendlichen zur schulischen Ausbildung in Potsdam oder Cottbus sind, haben wir sie verloren. Deswegen muss dafür gesorgt werden, dass die Berufsklassen nicht eingestellt werden. Da darf auch nicht auf bloße Zahlen geachtet werden“, appellierte er an die Landespolitik.