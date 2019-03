Wittenberge : Francotyp will kräftig wachsen

von svz.de

08. März 2019, 11:18 Uhr

Das Unternehmen Francotyp hat die eigenen Ziele übertroffen und schnitt 2019 auch im Branchenvergleich überdurchschnittlich gut ab, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Francotyp erzielte einen Umsatz von 204,2 Millionen Euro. Währungsbereinigt steige er sogar leicht auf 206,9 Millionen an.

Das Unternehmen produziert in Wittenberge Frankiermaschinen und konnte seinen Weltmarktanteil nach eigenen Angaben auf über 11,5 Prozent steigern. Damit sei die Basis für weiteres Wachstum, auch in anderen Produktbereichen, gelegt. Besonders in den strategischen Kernmärkten USA und Frankreich habe Francotyp Marktanteile gewinnen können und „schneidet so seit zwölf Quartalen besser ab als der Wettbewerb“, heißt es. In diesem Jahr werde mit einem stark steigenden Umsatz gerechnet.