Kietz : Filmabend über Israelreise

12. Juni 2019, 11:50 Uhr

Am Donnerstag, 13. Juni, findet um 19.30 Uhr in der Sankt-Johannis-Kirche ein Filmabend über die Studien- und Bläserreise nach Israel statt. Bläser des Kirchenkreises Prignitz waren im Frühjahr 2018 gemeinsam mit einer Bläsergruppe des Lippischen Posaunendienstes zu dieser Reise aufgebrochen. Andreas Draeger und Mathias Temmler, Mitglieder des Perleberger Posaunen-Chores, werden nun am Donnerstag von dieser Reise und ihren Eindrücken von Israel und Palästina berichten.