Wittenberge : FDP bereitet Kommunalwahl nach

von svz.de

27. Juni 2019, 05:00 Uhr

Jene, die bei der Kommunalwahl als Kandidaten der FDP für die Stadtverordnetenversammlung Wittenberge antraten, trafen sich zu einer Kaffeerunde im Germania, um die Kandidatur und das gute Abschneiden nachzubereiten, informiert Elmar Habenicht als Ortsvorsitzender Perleberg/Wittenberge der Freien Demokraten in der Prignitz. Die FDP ist mit Steffen Raugsch und mit Michael Hintz, Kreisvorsitzender, in die Wittenberger Stadtverordnetenversammlung eingezogen. In der Runde sei über eine breite Palette kommunalpolitischer Themen gesprochen worden. Zufriedenheit herrsche z. B. darüber, „dass unsere ländliche Region über eine sehr gute Verkehrsanbindung in die Metropolen verfügt“.