Polizeieinsatz in Wittenberge : Eventueller Granatenfund

Munition mitten in der Stadt?

von Paul Grotenburg

27. März 2019, 17:18 Uhr

In der Johannes-Runge-Straße in Wittenberge wurde am Mittwochnachmittag ein munitionsähnlicher Gegenstand entdeckt. Ob es sich dabei, ähnlich wie vor zwei Wochen in der Friedrich-Ebert-Straße, um eine Granate handelte, konnte die Polizeidirektion Nord auf Anfrage noch nicht bestätigen. Der Verdacht bestehe aber, so eine Sprecherin. Der Bereich zwischen Karl-Marx-Straße und Bürgermeister-Jahn-Straße wurde abgesperrt. Ein Sperrkreis wurde eingerichtet. Da es den Anschein erwecke, dass die Granate dort platziert wurde, wurde das LKA angefordert, welches weiter ermitteln wird.

>> Mehr in Kürze