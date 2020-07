Wetterbeobachtung und Niederschlagsmessung : Er misst und sie fragt ab

Monika Bodzian aus Breese erhält Auszeichnung für 25 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit für den Deutschen Wetterdienst

von Fabian Lehmann

27. Juli 2020, 18:00 Uhr

Sieht Monika Bodzian aus dem Fenster, kann sie die Wolken mit geübtem Auge leicht bestimmen. Heute zeigen sich mittelhohe Altocumulus Wolken am Himmel, sie künden vom wechselhaften Wetter.

Seit nunmehr 25 Jahren beobachtet Bodzian in Breese ehrenamtlich das Wetter und gibt es an den Deutschen Wetterdienst weiter. Der hat sie für ihre verlässlichen Bemühungen nun mit der Wetterdienstplakette ausgezeichnet. Überbracht hat ihr die bronzene Medaille zusammen mit einem Präsentkorb und einer von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) unterschriebenen Urkunde Annette Mieth vom Deutschen Wetterdienst aus Potsdam.



Früher Tagebuch, heute online





In den ersten Jahren hatte die heute 78-Jährige noch das Wettergeschehen in einem Beobachtungstagebuch festgehalten: Wind, Gewitter, Hagel, Schnee. Einmal im Monat schickte sie das Heft dann mit der Post zur statistischen Erfassung an den Wetterdienst. „Damals hatten wir noch nicht mal ein Telefon“, erinnert sie sich. Heute wird nur noch die Niederschlagsmessung erfasst, die sie mittlerweile online einträgt. „Eine schöne Altersbeschäftigung“, findet die Rentnerin, die nicht gerne viel Aufhebens um ihren Beitrag zur Wettervorhersage und Klimaüberwachung macht.

Seit mittlerweile 13 Jahren erhält Monika Bodzian bei ihrer Arbeit Unterstützung von ihrem Nachbarn Hans Forberg. Anfangs hatte der Edelstahl-Regenfänger noch auf ihrem Grundstück gestanden. Dann aber hieß es vom Wetterdienst, die Wand ihres Hauses würde die Messung beeinflussen. Es brauchte also eine Freifläche. Um nun nicht jeden Morgen umständlich auf eine entfernte Wiese fahren zu müssen, wandte sich Bodzian an ihren Nachbarn. Und der war einverstanden, den zylinderförmigen Messeimer auf seiner Wiese hinter dem Haus aufzustellen.



Früher auch beruflich Wetter beobachtet





Nun geht Bodzians 84-jähriger „Compagnon“, wie sie ihn schmunzelnd nennt, jeden Morgen tapfer um 7.50 Uhr zum Regenmesser, trägt die Menge des gesammelten Wassers ein und wartet auf den Anruf seiner Nachbarin, um die aktuellen Daten durchzugeben. „Hans trägt ein und ich frage ab“, bringt es Bodzian auf den Punkt. „Das Blöde ist nur“, sagt Hans Forberg lachend, „dass ich gerade im Winter früher raus muss“. Nach Umstellung auf Winterzeit müsse er nämlich bereits um 6.50 Uhr die Messung vornehmen. Da benötige er schon mal eine Taschenlampe. Umgekehrt wären die Zeiten besser, sind sich beide einig.

Dass Monika Bodzian 1995 zur Wetterbeobachtung kam, lag an einer Zeitungsannonce, in welcher der Deutsche Wetterdienst nach freiwilligen Beobachtern in Groß Breese suchte. Weil sich dort niemand fand, sprang Bodzian in Breese ein. Das lag vor allem auch an ihrer beruflichen Tätigkeit, die sie damals noch ausführte. Denn vor 1990 war sie in der Meteorologischen Station Seehausen angestellt. Dort habe sie auch insgesamt dreimal Polarlichter über der Elbe beobachten können. Die hatte sie damals noch zeichnerisch festgehalten. Fotografisch ließ sich das nächtliche Treiben damals noch nicht einfangen.



Nicht die erste Auszeichnung





Schon Bodzians Vater war als Beobachter beim Wetterdienst tätig gewesen und heute erfahre sie auch Unterstützung von ihrer Tochter, erzählt Monika Bodzian. Etwa dann, wenn sie selbst einmal verreist sei. So ist die Wetterbeobachtung seit nunmehr drei Generationen in der Familie verwurzelt.

Weil Bodzian schon so lange dabei ist, ist die neue Auszeichnung auch nicht ihre erste. Eine Medaille aus Meissener Keramik erhielt sie bereits nach 20 Jahren Tätigkeit für den Meteorologischen Dienst der DDR.

Laut Messung von Hans Forbig gab es in Breese in der jüngsten Vergangenheit den meisten Regen übrigens am 19. Juni. Da waren 25 Liter auf den Quadratmeter gefallen. Beachtlich, bei einem gewöhnlichen Monatsmittel von 40 bis 50 Litern.