Willkommen in der Rolandstadt : Entenspurt und Arriba-Rhythmus

Spätschicht der Perleberger City-Initiative sorgt für geschäftiges Treiben nach 18 Uhr in der Innenstadt.

von Doris Ritzka

24. Juni 2019, 05:00 Uhr

Für Tom Stadermann (17) und Maximilian Arndt (18) geht es erst einmal rein in die Wathosen und dann ab in die Stepenitz. Die beiden jungen Kameraden der Perleberger Feuerwehr sorgen dafür, dass die gelbe Quietscheentenparade nach geschätzten 150 Meter zielsicher das Ufer ansteuert. Angefeuert wird das schwimmende Starterfeld von Groß und Klein, die zu beiden Seiten das Ufer säumen.

550 Stück dieses Wassergeflügels aus Kunststoff hat der Verein Perleberger City-Initiative am Freitag von der Feuerwehr zu Wasser gelassen – ein Gaudi, das man einfach gesehen haben muss, so Sabrina Runge, Luisa Laue und Stefanie Wilke. Die Abitur„enten“ des Gottfried-Arnold-Gymnasiums dokumentieren derweil mit Unterstützung von Kamerad Uwe Schleich genauestens den Zieleinlauf. Schließlich haben die ersten 28 Enten ihren Losbesitzern attraktive Preise eingebracht.

Johannes mit seinen zwei Jahren findet neben den vielen Enten aber vor allem die große Feuerwehr aufregend. „Ein schönes Event, das der Händler-Verein hier durchführt. Wir waren schon bei der Premiere dabei, doch jetzt bekommt unser Spatz alles richtig mit“, so Mama Sandra Piltz.

18 Uhr, in der Innenstadt öffnen die Geschäfte. „Auch uns macht das Spaß“, gesteht Andrea Bauer von Malibu Fashion. Selbst ist sie auch Mitglied im City-Verein. „Das Wetter ist top, die Leute sind gut drauf, haben Muße, durch die Stadt und ihre Geschäfte zu bummeln.“ „Und das mit Mann“, ergänzt Kollegin Ramona Ullrich. Denn zumeist sei Einkaufen alles andere als Männersache.

Stühle und Tische säumen die Bäckerstraße, es wird verkostet, bei einem Gläschen Sekt das Angebot in Augenschein genommen oder bei einem Cocktail bzw. einem Gläschen Wein. Mitten auf dem Schuhmarkt sich mit Freunden getroffen, ganz entspannt das Wochenende eingeläutet oder dem Auftritt der an die 50 Tänzer entgegen gefiebert. Und die rocken unter Leitung von Daniela Querengässer dann fast eine Stunde lang das Straßenpflaster. Nach dem Finale stimmt der Schuhmarkt ein „Happy birthday“ für den kleinen Paartänzer Klemens an.

Ob Märchenstunde mit der Knubbelkrud, Einkaufsbummel durch die Geschäfte, Abendbrot auf die Faust oder das kurzweilige Drumherum mit Livemusik auf der Bühne, den Blechbläsern des Gottfried-Arnold-Gymnasiums oder dem Straßenmusikanten – die Zeit wird keinem lang. Und immer wieder ist zu hören: Eine tolle Sache des Perleberger Vereins der Händler und Gewerbetreibenden, ihrer überaus engagierten Vereinsvorsitzenden Jenny Porep und ihrem City-Team. Kompliment! Unterstützt wurden sie von den beiden Perleberger Grundschulen, dem Gymnasium, der Stadt und dem TGZ.

Die Neuauflage 2020 ist bereits gebongt, wie auch schon fest steht, dass man sich fürs Entenrennen etwas Neues einfallen lasse werde.