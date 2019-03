Perleberg : Eintragung ins Ehrenbuch

von svz.de

29. März 2019, 07:25 Uhr

Die besten Absolventen der Schule für Gesundheitsberufe dürfen sich ins Ehrenbuch der Rolandstadt eintragen. Gestern Nachmittag wurde Katja Swierczinski und Rebecca Gumlich diese Ehre zuteil. Die beiden jungen Frauen haben am 1. April 2016 ihre Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin begonnen, die sie nun beide mit einem Durchschnitt von 1,6 abschlossen.

Nach ihrem erfolgreichen Abschluss bleiben die beiden Prignitzerinnen auch in ihrer Heimatregion. So bleibt Katja Swierczinski am Kreiskrankenhaus Prignitz, während Rebecca Gumlich eine Tätigkeit im Awo Seniorenpflegezentrum „Am Clara-Zetkin-Park“ aufnimmt. Mit dem gestrigen Eintrag ins Perleberger Ehrenbuch fand ihre Ausbildung einen würdigen Abschluss.