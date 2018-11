Seniorenpflegzentrum Ackerstraße Perleberg : Einst mit Schlittschuhen zur Schule

Luise Hasselberg aus Perleberg feierte ihren 90. Geburtstag

von Paul Grotenburg

19. November 2018, 12:00 Uhr

Die Überraschung ist Luise Hasselberg ins Gesicht geschrieben, als sich die Tür ihres Zimmers im Seniorenpflegezentrum in der Ackerstraße in Perleberg öffnet. Herein kommen Annett Jura, Bürgermeisterin der Stadt und „Der Prignitzer“. Der Grund ist ein freudiger. Luise Hasselberg feiert am Sonnabend ihren 90. Geburtstag. Die Freude ist der Jubilarin anzusehen. Lange hält sie die Hand des Stadtoberhaupts fest, sie sucht nach den passenden Worten.

„Mit 90 noch zu leben und Besuch zu empfangen, ist auch eine Gabe“, sagt das Geburtstagskind. Dabei ist es eigentlich keine Überraschung, dass sie das hohe Alter erreicht hat. „Viele ihrer Geschwister sind auch über 90 Jahre geworden“, erzählt Sohn Peter Hasselberg. Seine Mutter ist das Mittelste von insgesamt 11 Geschwistern. „Zwei meiner Brüder sind im Krieg gefallen“, erzählt Luise Hasselberg, die in Ostpreußen aufwuchs und dort als Krankenschwester arbeitete. „Der Tod meiner Brüder war für mich der Grund, warum ich immer anderen Menschen helfen wollte“, so die Jubilarin, die keine Ausbildung machte, sondern sich die Fähigkeiten selber beibrachte.

1965 kam sie aus Ostpreußen nach Düpow, weil nach dem Krieg Geschwister dort lebten. In der Prignitz wurde der ungelernte Beruf aber nicht anerkannt und so arbeitete Luise Hasselberg zuerst in der Landwirtschaft, ehe sie im Düpower Kindergarten anfing. „Ich war dort Mädchen für alles“, sagt sie lachend. Sie heizte zum Beispiel den Ofen an und schleppte die Kohlen. „Ich war bei den Kindern sehr beliebt, noch heute grüßen mich ehemalige Schützlinge wenn ich sie heute auf den Straßen treffe“, sagt sie und bezeichnet die Zeit noch heute als „sehr schöne Jahre“.

Luise Hasselberg liebt es zu lesen, kann heute noch viele Gedichte und Lieder aus Schulzeiten. Immer wieder singt sie der Bürgermeisterin ein paar Zeilen vor und erzählt aus Kindestagen. „Im Winter sind wir mit Schlittschuhen über einen See zur Schule gefahren, das war toll“.

Und wie feierte die Jubilarin weiter ihren 90. Geburtstag? Am Nachmittag wurde gemeinsam mit Kindern, Enkeln und den Urenkeln in Perleberg angestoßen. Seit drei Jahren lebt Luise Hasselberg im Seniorenpflegezentrum. Die Wohnung in Perleberg, in der sie seit den 90ern mit ihrem Mann lebte, wurde nach dessen Tod zu groß. Ob sie noch Pläne für die Zukunft hat? „Ich will 100 werden und meine Geschwister übertreffen“, sagt die Jubilarin lachend.