Perleberg : Einschulung: Anmeldefrist endet

von svz.de

20. Februar 2019, 10:11 Uhr

Alle Eltern, deren Kinder zwischen dem 1. Oktober 2012 und dem 30. September 2013 geboren wurden und somit schulpflichtig sind, werden darauf hingewiesen, dass sie spätestens bis zum 28. Februar diese zum Schulbesuch anmelden müssen. Eingeschult wird an der Grundschule Geschwister Scholl, Dobberziner Straße 28, Telefon 03876/789745, sowie an der Rolandschule, Beguinenwiese 10, Telefon 03876/612656.

Bei der Anmeldung sind die Geburtsurkunde des Kindes und die Teilnahmebestätigung an der Sprachstandsfeststellung vorzulegen. Sollte ein Sprachförderbedarf festgestellt worden sein, sind die Erklärung zur Teilnahme an einem Sprachförderkurs bzw. die Teilnahmebestätigung an einer sprachtherapeutischen Behandlung ebenfalls vorzulegen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.