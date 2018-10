Pritzwalk/Neuenhagen : „Einer Bundesstraße nicht würdig“

Ausbau der B 107 von Pritzwalk bis Klenzenhof ist beim Landesbetrieb für Straßenwesen weiterhin Thema

von Tom Bein

25. Oktober 2018, 09:18 Uhr

Vor kurzem wurde die Fahrbahndecke auf der B 107 zwischen Groß Welle und Garz erneuert. Bis hinter der Ortslage Klenzenhof ist die B 107 auch recht ordentlich ausgebaut. „Der Rest macht uns natürlich immer noch viele Sorgen und ist einer Bundesstraße nicht würdig“, sagt Dezernatsleiter Frank Schmidt vom Landesbetrieb für Straßenwesen. Die Bundesstraße kommt von hier bis nach Pritzwalk kaum mehr als auf fünf Meter Breite. „Auch auf der B 107 hat die Verkehrsbelastung zugenommen, vor allem der Schwerlastverkehr. Da wird es im Begegnungsverkehr zwischen Lkw und Pkw mitunter schon eng“, sagt Frank Schmidt. Wenn sich zwei Lkw begegnen, muss einer die Straße verlassen. „Das ist natürlich auch nicht unser Anspruch an eine Bundesstraße. Aber die sehr eng an der Fahrbahn stehenden Bäume machen einen Ausbau ohne Baumfällungen unmöglich“, so Schmidt. Immer wieder kommt es zu Schäden an Fahrzeugen und an den Bäumen, zu sogenannten „Spiegelklatschern“ und auch bei den Stürmen in den letzten Monaten gab es immer wieder große Probleme. „Wir haben ein Baumgutachten in Auftrag gegeben, das klären soll, in welchem Zustand die Bäume an der B 107 sind. Auch so ein Baumleben am Straßenrand ist begrenzt. Denn vor allem der Schwerlastverkehr sorgt für Schäden, die im ersten Moment nicht sichtbar sind. Durch die enorme Belastung werden auch die Wurzeln der Bäume in Mitleidenschaft gezogen und brechen teils unter der Fahrbahndecke ab, was keinen sicheren Stand mehr zulässt, die Bäume so zu einer Gefahr werden können“, so Schmidt. Leider seien auch Baumgutachter im Moment sehr gut mit Aufträgen ausgelastet. „Aber wir hoffen, dass uns das Baumgutachten zur B 107 bis zum Jahresende vorliegen wird“, sagt Schmidt. Ausgehend von diesem werde man die Planungen für den Ausbau der B 107 fortführen. Angedacht sei unter anderem, die Fahrbahn deutlich zu verbreitern und an allen Abzweigen Linksabbiegerspuren auszubauen, womit sich die Ausbaubreite der Fahrbahn weiter erhöht. Wann ein solcher Ausbau erfolgen kann, sei aber noch völlig offen.