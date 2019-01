von svz.de

07. Januar 2019, 09:23 Uhr

g In den Nacht zum Sonnabend haben Unbekannte gegen 4 Uhr versucht, in ein Tankstellen-Gebäude im Schwarzen Weg einzudringen. Sie zerstörten eine Scheibe und rissen ein Fassadenblech heraus. Das löste die Nebelanlage im Gebäude aus. Der oder die Täter flohen. Videomaterial und Spuren wurden am Tatort vom Kriminaltechniker gesichert. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.