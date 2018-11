Perleberg : Ein Stück Demokratie geübt

Beim Planspiel „Energie kommt aus der Steckdose?“ streiten Oberschüler als Vertreter von Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.

von René Hill

17. November 2018, 05:00 Uhr

Der Vertreter der Bundesregierung favorisiert die Variante A für die geplante Hochvolt-Überlandleitung. Diese führt jedoch dicht an einigen Orten vorbei. Deshalb fordern sowohl die Bürgerinitiative (BI) „Monstertrasse stoppen“ als auch der NABU, dass die Stromleitungen zum Teil unterirdisch verlegt werden sollen.

Doch es sind nicht wirklich die Vertreter von Bund, BI und NABU, die dieses brisante Thema am Runden Tisch diskutieren, sondern Schüler der Klasse 10a der Friedrich-Gedike-Oberschule. Die Zehntklässler schlüpfen im Rahmen des Planspiels „Energie kommt aus der Steckdose?“ in die Rollen der Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, die das brisante Thema „Netzausbau“ diskutieren, somit ein Stück Demokratie praktizieren.

Jan Rossel vom Deutsche Gesellschaft e.V., der diese Planspiele an bisher 40 Brandenburger Schulen durchgeführt hat, stimmt die Schüler auf die Situation ein: Durch den Landkreis Ackermark soll eine Hochvolt-Überlandleitung führen. Es gibt zwei Varianten zur Trassenführung: an den Wohnsiedlungen vorbei bzw. durch die reizvolle Landschaft. Nun müssen die Jungen und Mädchen sich mit den Argumenten der Beteiligten vertraut machen, die sie dann am Runden Tisch vertreten. Als Vermittler fungieren dabei Maximilian und Veronica. Beide hatten sich nicht vorgestellt, „dass es so schwer sein würde eine Lösung zu finden“. Dennoch hat es ihnen Spaß gemacht. „Es war richtig cool so etwas zu machen“, sagt Maximilian. Für Max, der in die Rolle eines NABU-Vertreters geschlüpft war, weiß nun, wie schwer es ist, naturschutzrechtliche Belange in den Diskussionen durchzusetzen.

Auch wenn die Oberschüler sich sehr gut schlagen am Runden Tisch, so kann sich gegenwärtig keiner von ihnen vorstellen, sich künftig gesellschaftlich zu engagieren. „Es ist schwierig, eine Lösung zu finden“, meint Maximilian.

Dennoch begrüßt Lehrerin Marianne Woith die Möglichkeit, mit den Schülern dieses Planspiel durchzuführen. Als Fachlehrerin für Physik und Mathematik hatte sie das Angebot auf den Tisch bekommen. „Es ist sehr viel, was die Schüler hier lernen“, sagt sie. „Dabei geht es nicht nur um Physik. Sondern es ist Politische Bildung, Allgemeinbildung und auch ein Stück weit das Erlangen von Sozialkompetenz.“

Am Ende kommt auch der Runde Tisch zu einer einvernehmlichen Lösung: Variante A soll in die Planung gehen.