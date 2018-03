Perleberg : Ein Schatz zieht ins Kreisarchiv

Perleberger Horst Hentschel übergibt Dokumentation über Kreisbetrieb für Landtechnik. Sammlung von 1949 bis zur Schließung 1990

von Martina Kasprzak

03. März 2018, 05:00 Uhr

31 Ordner oder auch zweieinhalb Meter KfL-Geschichte: „Das ist für uns ein Glücksfall, eine Bereicherung. Betriebe laufen nicht über die Verwaltung. Es sind Privatpersonen, die die Geschichte in Form von Dokumenten, Urkunden, Zeitungsartikel, Fotos und, und, und sammeln. Wenn diese Privatpersonen uns ihre Dokumentation nicht zukommen lassen würden, hätten wir das alles nicht“, freut sich die Leiterin des Kreisarchivs Prignitz, Cordula Benzin. Sie hatte am Freitag geladen, um den „Goldstaub“ des Kreisbetriebes für Landtechnik (KfL) Perleberg mit Sitz in Karstädt zu präsentieren. Auf dem Areal ist die heutige SRB Westprignitzer Landtechnik GmbH ansässig, die im April 1991 gegründet wurde.

Vom ersten Tag der Gründung als Maschinen-Ausleih-Station (MAS) am 1. März 1949, über die Wandlung zur Maschinen-Traktoren-Station bis zur Bildung des Kreisbetriebs für Landtechnik am 14. April 1964 und in der Folge die gesamte Historie des Betriebes bis zu seiner Auflösung am 1. Juli 1990 hat der Perleberger Horst Hentschel dokumentiert – eben in 31 Ordnern. Jeder Zeitungsartikel, ob ein großer Beitrag bis hin zur Kurzmeldung finden sich dort wieder. Horst Hentschel, der gestern nicht dabei sein konnte, hatte selbst 1949 als Traktorist und Landmaschinenschlosser in der MAS angefangen, er arbeitete dann viele Jahre als Brigadier dort, war viele Jahre Meister und Leiter des Versorgungslagers bis zuletzt Ingenieur für Sicherheit. Vor vier Jahren hatte der Perleberger im Gespräch mit unserer Redaktion dazu schmunzelnd gesagt: „Ich war eigentlich alles.“

Und die Ordner sind ein wahrer Fundus auch was die Technik in ihrem Wandel im Laufe der Jahrzehnte betrifft. Horst Hentschel hielt über die Jahrzehnte so ziemlich alles mit seinem Fotoapparat fest. So finden sich auch unzählige Fotos von den damaligen Mitarbeitern wieder, ob nun zum Beispiel auf Betriebs- oder Jubiläumsfeiern. Mit einer Akribie hat der heute 87-Jährige alles gesammelt. Selbst Einladungskarten zu den Feiern sind eingeklebt und hervorragend erhalten.

„Wir müssen die ganzen Ordner noch sichten, wollen die Dokumente einscannen und digitalisieren. Aber wir müssen sehen, wie wir das schaffen“, sagt Cordula Benzin, für die es auch Neuland sei, da im Kreisarchiv noch nicht viele Dokumentationen von Betrieben vorhanden sind. Die Leiterin des Kreisarchivs war im Dezember des vergangenen Jahres bei Horst Hentschel und hatte die Ordner abgeholt. „Er hatte schon vor vier Jahren im ,Prignitzer’ angekündigt, uns seine KfL-Dokumentation zu überlassen“, sagt Cordula Benzin. Und Platz im Kreisarchiv ist noch ausreichend vorhanden, um auch diese Ordner in Regale zu stellen. „Insgesamt haben wir an die acht Kilometer Regale für Dokumente, also Papier, zur Verfügung. Etwa drei sind derzeit belegt. Zwei Kilometer davon sind Zwischenlager aus den Verwaltungen, die eine gewisse Zeit ihre Beschlüsse, Akten vorhalten müssen“, so die Leiterin, die diese tolle Präsentation auch zum Anlass nimmt, um einen Aufruf zu starten. „Wir freuen uns, wenn Privatpersonen uns ihre Sammlungen als Schenkung oder Leihgabe zur Verfügung stellen. Solche Dokumente sind wahre Schätze, die nicht verloren gehen müssen.“