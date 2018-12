das letzte türchen : Ein letztes Märchen

Verein Aktiv für Bad Wilsnack erfreut Kinder am Knusperhäuschen. Nur noch zwei Geschäfte stehen in der Großen Straße leer

von Hanno Taufenbauch

26. Dezember 2018, 15:52 Uhr

Das letzte Türchen ist geöffnet. Mehr als 20 Kinder stehen davor, lauschen den Worten von Ramona Winter. Sie liest ein Märchen vor, zeigt ihnen dazu die Bilder. Wer friert, bekommt einen heißen Tee. Seit dem 1. Dezember hat der Verein Aktiv für Bad Wilsnack täglich Kinder erfreut. „Mal wurde gesungen, mal ein Gedicht aufgesagt und kleine Überraschungen gab es natürlich auch“, sagt Winter.

Das Angebot werde gut angenommen, was nicht nur der Besuch am Vormittag des Heiligabend zeige. „Jeden Tag hatten wir Kinder hier. Das Knusperhäuschen ist beliebt, dieses gibt es seit mehr als 20 Jahren.“ Es ist der Abschluss eines erfolgreichen Jahres für den kleinen Verein mit seinen rund 20 Mitgliedern.

Das Straßenfest im Sommer war gut besucht, der Weihnachtsmarkt klein, aber gemütlich und einladend. „Schade nur, dass unser Frühlingsfest total verregnet war“, meint Ramona Winter. Das nächste werde aber ein Knaller ist der Vereinsvorsitzende Michael Koppisch überzeugt. Es findet gemeinsam mit dem kreisweiten Anradeln des Tourismusvereins statt. Bad Wilsnack ist der Zielort und hofft, weit mehr als 400 Radler begrüßen zu können.

Große Hoffnungen setzt der Verein auch in einen Ideenwettbewerb der IHK. „Bei zwei Teilnahmen haben wir nur knapp verloren, in diesem Jahr fehlten uns zwei Punkte bis zum dritten Platz“, sagt Koppisch. Der Sieg war an Perleberg gegangen. „2019 wagen wir einen neuen Versuch, das Preisgeld wurde auf 10 000 Euro angehoben. Die hätten wir gerne“, sagt der Vereinsvorsitzende selbstbewusst.

Dieses Selbstbewusstsein darf der Verein zeigen. Hervorgegangen aus dem früheren Gewerbeverein hatte er es sich zur wichtigsten Aufgabe gemacht, die Große Straße in Bad Wilsnack neu zu beleben. Viele Geschäfte standen leer, nur noch wenige Kunden kamen.

Heute ist das Bild ein völlig anderes. Kaum ein Schaufenster ist nackt. „Ausnahmen sind der frühere Schlecker-Markt und ein kleinen Ladengeschäft, für das sich aber eine Nutzung abzeichnet“, so Koppisch, der selbst das Bonbon-Buffet betreibt.

„Die Prignitz ist für Touristen unheimlich interessant geworden“, meint er. Nach Wilsnack würden längst nicht mehr nur Berliner kommen, sondern auch Gäste aus Hamburg und zunehmend aus Bayern. „Wir schaffen es immer besser, sie vom Bahnhof in die Innenstadt zu locken.“

Das gestiegene Interesse kann der Verein direkt am Absatz seiner Gutscheinhefte ablesen. Sie sind alles andere als ein Ladenhüter. Die jährliche Auflage von 10 000 Stück war schnell vergriffen. Ein Geschäft gibt Prozente, ein anderes ein kleines Geschenk oder lädt zum Kaffee ein. Das kommt offenbar an. Die kommende Auflage 2019 werde unter anderem in Hotels, Pensionen und in der Touristinformation ausliegen.