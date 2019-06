Perleberg : „Effi“ startet zu Ferienspaß in Hansapark

von Doris Ritzka

26. Juni 2019, 11:45 Uhr

Für den 1. August hat das Perleberger Freizeitzentrum für die Ferienkinder eine Fahrt in den Hansapark nach Sierksdorf geplant. Jeder, der dabei sein möchte, sollte sich so schnell wie möglich im „Effi“, Telefon 03876/612437, anmelden. Neu ist, dass auch Großeltern und Eltern ihre Sprösslinge bei diesem Ferienspaß begleiten können. „Wir müssen für die Planung nur rechtzeitig Bescheid wissen“, so Beate Mundt. Sie koordiniert die städtische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie das Bündnis für Familie.

Unabhängig von diesem Event ist das „Effi“ die Ferien über von 10 bis 18 Uhr geöffnet und ab 14 Uhr gibt es die Woche über stets ein besonderes Ferienangebot.